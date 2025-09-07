Los carneros toman una decisión de aumento de las cejas antes de enfrentar a los tejanos

El Rams de Los Ángeles se sienten cómodos con dos jugadores clave que estaban en la lista la temporada pasada, el corredor de Pro Bowl Kyren Williams Y, aparentemente, la copia de seguridad superior Blake CorumLa selección general No. 83 del draft de 2024.

Tanta selección de cuarta ronda de novato Cazador de jarquez está inactivo para el primer partido de la temporada regular de los Rams contra el Houston Texans en una decisión de que levantó algunas cejas antes del juego.

Aquí está la lista completa de inactivos de Rams, incluido el tercer quarterback de emergencia Stetson Bennett.

La noticia es buena para Corum, quien se ocupó de una lesión en el brazo a fines de la temporada pasada.

Aún así, la decisión de los Rams sobre Hunter se destaca, dada la fanfarria en torno a su selección la primavera pasada y algunos momentos alentadores en la pretemporada.

Jarquez Hunter mejoró la sala RB de los Rams

Los Rams seleccionaron a Hunter con la selección general No. 117 en el draft de abril, y ha sido elogiado como una clave para lo que se espera que sea un ataque de carrera mejorado en 2025. No hubiera sido sorprendente ver a Hunter operar detrás de Williams y Corum para los Rams en el primer partido.

Cazador es rb3 en el Gráfico de profundidad no oficial de Rams.

«Con Kyren Williams extendido y tres corredores reclutados en la lista, este es un grupo de corredor tan profundo como los Rams han tenido debajo Sean McVay» JB Long de Therams.com escribió en agosto. «Blake Corum está de regreso de una lesión en el brazo de fines de temporada y está a punto de su segunda temporada. El novato Jarquez Hunter ofrece un golpe adicional, una velocidad de alta gama y un caballo de cuatro años por si acaso».

Pero los Rams ofrecieron pistas de contexto de que un movimiento en RB podría tener lugar antes de enfrentar a los Texans en la Semana 1, y antes de que estuviera claro que Hunter sería un rasguño saludable.

Los carneros eligen cara familiar sobre la selección del draft de novato

En lugar de cazador contra los tejanos, los Rams optaron por rodar con el anterior San Francisco 49ers RB Cody SchraderUn remanente del equipo de la temporada pasada que jugó en un juego durante la temporada regular.

Schrader tuvo un acarreo para 3 yardas y una recepción para 6 yardas en el final de la temporada de los Rams contra el Seattle Seahawksen el que McVay descansó a sus titulares. Los Rams perdieron 30-25.

Sin embargo, Schrader, que fue octavo en Votación del trofeo Heisman En 2023, ha parpadeado antes.

Los Rams llamaron a Schrader el sábado, dando su mano sobre un próximo movimiento en la posición. Aún así, es sorprendente que ese movimiento llegó a expensas de Hunter.

Anotó 110 yardas en 33 acarreos, que es de 3.3 yardas por intento. Quizás los Rams quieran ver una mayor eficiencia de él antes de confiarlo en los jugadores. Por ahora, la pérdida de Hunter es la ganancia de Schrader cuando los Rams abren la temporada regular contra los Texans.

Rams reciben noticias clave de lesiones sobre los tejanos antes del abridor

Alentadoramente para los Rams, obtendrán un equipo de Texans de mano corta que le falta al corredor estrella Joe Mixon y aspirante a WR2 Tank Dell. También anunciaron antes del juego que el guardia derecho inicial Ed Ingram Extrañaría el juego con una lesión abdominal.

Eso significa un arrastre de la línea ofensiva frente al mariscal de campo CJ Stroudque es una gran noticia para Verso JaredY aún más para Pesca de Braden y Kobie Turner de los Rams.

Stroud absorbió 52 capturas en 2024, la segunda más en la liga.

Los Texans también dependerán de un novato muy promocionado en el tackle izquierdo en la selección de segunda ronda Aireontae Erersery. Es decir, si los tejanos no lo trasladan al tackle derecho, ya que se ajustan a la ausencia de Ingram contra los Rams.