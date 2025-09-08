Los cargadores reciben una desafortunada actualización de lesiones en Denzel Perryman

T

él Chargers de Los Ángeles han tenido un comienzo fuerte en 2025, superando el Jefes de Kansas City en la semana uno para comenzar la campaña en 1-0. Hambre que nunca para hacer una carrera del Super Bowl, y al ingresar a la temporada como contendientes, cada victoria será fundamental en la búsqueda de la gloria de los Chargers. Pero a medida que se acerca la semana dos, los Chargers pueden estar sin uno de sus jugadores más importantes para su enfrentamiento contra el Las Vegas Raiders.

Apoyador Denzel Perrymanquien se fue de la victoria del 5 de septiembre con una lesión en el tobillo y no regresó al juego, tiene un esguince de tobillo alto y podría perder el tiempo. Después del juego, Perryman estaba en una bota para caminar pero todavía de buen humor.

Lesión de Perryman

Primero reportado Por Ian Rapoport de NFL Network, Perryman se considera semana a semana con la lesión, pero como es el caso de la mayoría de los jugadores que sufren una lesión similar, está en peligro de perder el tiempo. En general, lesiones como Perryman puede dejar de lado a un jugador de cuatro a seis semanas.

Perryman solo jugó ocho instantáneas en el juego antes de irse, y él está fuera es perjudicial para la defensa de los Chargers. Uno de los veteranos más respetados y queridos del equipo, Perryman, de 32 años, todavía aporta mucho valor, terminando con 55 tacleadas totales en su primera temporada de regreso con los Chargers en 2024, perdiendo seis juegos debido a una lesión.

La carrera de Perryman

Redactado por la franquicia de Chargers en la segunda ronda del Draft de la NFL 2015, Perryman pasó las primeras seis temporadas de su carrera con el equipo antes de irse a la agencia libre. Pasando las temporadas 2021 y ’22 con los Raiders, Perryman reunió su mejor temporada como profesional durante la temporada ’21, registrando un máximo de 154 tacleadas en su carrera en 15 juegos jugados. Para su fuerte temporada, Perryman obtuvo los honores de Pro Bowl y jugó un papel importante en ayudar a los Raiders a lograr un lugar en los playoffs.

Después de que su contrato expiró después de la temporada ’22, Perryman se unió al Houston Texans En un acuerdo de un año para la temporada 2023, terminando la temporada con 76 tacleadas, seis tacleadas por pérdida, medio saco y tres pases defendidos en 12 juegos jugados, suspendidos por dos juegos debido a violaciones repetidas de iniciar contacto con su casco. Perryman se unió a los Chargers antes de 2024 en un contrato de un año y después de una campaña productiva, obtuvo otro contrato de un año para 2025.