Los cargadores golpean con noticias devastadoras sobre Najee Harris

Con su 23-20 regreso del cuarto trimestre Gane sobre los Denver Broncos el domingo, los Chargers de Los Ángeles basaron su récord en 3-0, la primera vez desde 2002, cuando todavía estaban ubicadas en San Diego, que los Chargers han permanecido invictos durante las primeras tres semanas de la temporada de la NFL.

Pero incluso cuando celebraron su inicio histórico, los Chargers vieron a una nube oscura moverse durante su temporada de 2025, fueron golpeados con noticias catastróficas sobre su primer agente libre de temporada baja, la ex selección de primera ronda de los Pittsburgh Steelers, Najee Harris.

De acuerdo a Un informe el lunes por la mañana por Ian Rapoport del Red de la NFLHarris se perderá el resto de la temporada 2025 con un tendón desgarrado de Aquiles.

«Tenía una resonancia magnética la noche anterior», dijo el veterano interno de la NFL en la red Buenos días fútbol transmisión. «Siempre quieres que entren las pruebas. Siempre quieres obtener todas las reacciones. Pero odio decirlo, esta fue una en la que inmediatamente sabías que era una lesión grave, significativa y probable que finaliza la temporada».



Harris se derrumba en el juego del segundo trimestre

Cuando el mariscal de campo Justin Herbert fue a entregar el balón a Harris en una jugada en el segundo trimestre del domingo, el corredor, que tenía ganó al menos 1,000 yardas por tierra En cada una de sus primeras cuatro temporadas de la NFL después de ser reclutado de Alabama, el corredor parecía dar un paso e inmediatamente cruzar al campo, sin ningún contacto de otro jugador.

Muchos observadores identificaron rápidamente la lesión como un probable Aquiles desgarrado, ya que varios atletas de alto perfil han sufrido el mismo tipo de lesión en los últimos meses.

En los playoffs de la NBA, la superestrella de los Boston Celtics Jayson Tatum colapsado con un Aquiles desgarrado En el juego cuatro de una serie de semifinales de la conferencia contra los New York Knicks. Luego, en las Finales de la NBA, la estrella de los Pacers indios, Tyrese Halliburton, cayó en una escena inquietantemente similar, también el resultado de una lágrima de Aquiles.

En la NFL, el mariscal de campo de los Cleveland Browns Deshaun Watson permanece en el Fóticamente incapaz de jugar (PUP) en la lista mientras se recupera de rasgar su Aquiles derecho por segunda vez.

El entrenador confirma la lesión de Aquiles

Horas antes de que se entraran los resultados de la resonancia magnética en Harris, el entrenador de los Chargers, Jim Harbuagh, confirmó que el corredor, firmado en marzo a un año, $ 9.25 millones Contrato de agente libre con Los Ángeles – De hecho, había sufrido una lesión en Aquiles.

«Harris bajó y agarró el dorso de su pierna, e inmediatamente parecía una lesión en Aquiles». escribió Michael Davis Smith de Pro Football Talk tarde del domingo por la noche. «Los entrenadores deportivos casi siempre pueden diagnosticar una lesión de Aquiles con precisión sin necesidad de imágenes, y para un corredor es casi seguro que es una lesión que termina la temporada».

Según el analista de lesiones deportivas de CBS, Marty Jaramillo, Harris sufrió la lágrima cuando dio un paso atrás para comenzar su carrera, a menudo llamado un «paso negativo», una técnica utilizado por los atletas para obtener aceleración Cuando se ejecuta, y uno a menudo visto en relación con las lesiones de Aquiles.



Un comienzo difícil para la temporada para Harris ya

Harris ya había visto su posiblemente muy breve mandato de Chargers tener un comienzo difícil. Sufrió una lesión ocular En un accidente de fuegos artificiales del 4 de julio que al menos temporalmente pone en cuestión su disponibilidad de la semana uno.

Después de que se perdió la mayor parte del campamento de entrenamiento debido al problema ocular, los Chargers decidieron elevar al novato Omarion Hampton sobre Harris en la tabla de profundidad del corredor. En tres juegos, Harris había comenzado cada uno en el banco, y le habían entregado la pelota solo 15 veces, ganando 61 yardas y no había corrido para un touchdown.