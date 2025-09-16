Los cargadores enfrentan un problema mayor después de ganar en Las Vegas

Getty

El Chargers de Los Ángeles Dejó Las Vegas con una victoria, pero también se fueron con un signo de interrogación de tripas. Khalil MackLa pieza central defensiva de la franquicia corrió fuera del campo en el primer cuarto sosteniendo su brazo en ángulo en un ángulo que nadie quería ver. Su codo se inclinó torpemente mientras intentaba terminar un tackle, y por un momento Allegiant Stadium quedó en silencio. No fue el marcador el que calmó a la multitud, fue la vista de Mack con dolor.

Una estrella reducida a una honda

Mack comenzó a Hot, registrando un saco y un tackle antes de que su brazo izquierdo cediera una colisión incómoda con su compañero de equipo Troy Dye y el receptor de los Raiders, Tre Tucker. Él inmediatamente agarró su muñecatrotó a la línea lateral y se dobló con dolor visible. Después de un breve viaje a la tienda médica, fue al vestuario. Para el tercer trimestre, regresó sin una camiseta con su brazo envuelto y descansando en una honda.

Jim Harbaugh Confirmado después del juego que Mack se someterá a imágenesdiciéndole a los periodistas: «Veremos a dónde nos lleva eso». Era un clásico-speak, pero el tono revelaba preocupación. Mack volvió a firmar con Los Ángeles esta temporada baja en un año, $ 18 millones. Con Joey Bosa se fueLos Chargers cuentan con él como el ancla de su pase. Perderlo por cualquier período de tiempo podría desentrañar su identidad defensiva.

El historial de Mack contra su antiguo equipo muestra cuánto aún importa. Ha muido 12.5 capturas contra los Raiders desde 2021, la mayoría por cualquier jugador versus un solo oponente en ese lapso. Ese tipo de producción no solo llena las hojas de estadísticas, sino que cambia los esquemas de bloqueo enteros.

Lo que los Chargers no pueden reemplazar

El valor de Mack funciona más profundo que los números. Las líneas ofensivas se inclinan hacia él. Los quarterbacks lanzan más rápido por él. Sus compañeros de equipo se alimentan de la energía de su presencia en el juego. Eliminar eso, y la defensa se siente diferente.

Los Chargers han vivido esta pesadilla antes. Derwin James, Bosa e incluso Justin Herbert han luchado contra las heridas en temporadas que alguna vez se sintieron llenas de promesas. Cada vez, la narración se convirtió en sobrevivir en lugar de dominio.

A los 34 años, Mack enfrenta un camino más duro que en años pasados. Una lesión en el codo no se trata solo de dolor, se trata de apalancamiento. Los corredores y los apoyadores de borde confían en la extensión del brazo y la colocación de las manos para ganar ángulos. Si Mack pierde ese borde, incluso ligeramente, la brecha entre el dominio y el promedio se vuelve delgada.

Aún así, esta puede ser la prueba definitoria de la nueva era de Harbaugh. Prometió dureza y responsabilidad. Ahora, su lista debe demostrar que puede llevar esos valores sin su defensor más temido. Contra los Raiders, la defensa forzó tres pérdidas de balón y mantuvo Las Vegas a 218 yardas totales. Esa resistencia puede necesitar convertirse en el estándar.

Las temporadas de fútbol rara vez se balancean en una jugada, pero a veces dependen de una articulación. El codo de Khalil Mack podría dictar no solo cómo se ve la defensa de los Chargers en la Semana 3, sino cómo se desarrolla toda su temporada. El marcador en Las Vegas mostró una victoria de 20–9. De vuelta en Los Ángeles, el marcador más grande, el que rastrea los sueños del Super Bowl, se siente inquieto.