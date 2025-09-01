Los cardenales de Arizona carecen de dirección, necesitan cambio de cultura, dice Ex-NFL Vet

Los Cardenales de Arizona se están preparando para otra temporada mientras se esfuerzan por establecer su identidad, reconstruir en torno a los jóvenes talentos y convencer a sus fanáticos de que la franquicia finalmente está en el camino correcto.

Para el ex defensivo de los Cardenales, Robert Nelson Jr., los problemas en Arizona van más allá de los tableros de draft y las listas de profundidad. La sincera reflexión de Nelson reveló los desafíos de larga data del equipo en la construcción de un contendiente sostenible.

Sin dirección clara

«Personalmente, y no hay ofensiva para los jugadores o cualquier persona actualmente allí, todavía no creo que los Cardenales sepan lo que están haciendo». Dijo Nelson. «Parece que no hay una dirección clara para dónde está tratando de ir la organización. Según mi experiencia, y estar en el juego por un tiempo, parecía que se estaban haciendo selecciones de draft sin un plan real».

Nelson, que jugó en Arizona durante su NFL Carrera, señaló que la falta de cohesión no se limita solo a la lista. Él cree que los Cardenales frecuentemente no usaron a los jugadores correctamente, incluido él mismo, porque no había un plan claro para el desarrollo a largo plazo.

Un problema de cultura

Nelson encuentra que los problemas no solo están relacionados con el fútbol sino también culturalmente enraizados. Mencionó una brecha entre el liderazgo y la responsabilidad en la organización.

«También hay un problema cultural», explicó. «Tienes entrenadores, propietarios y GMS de fiesta con jugadores en Scottsdale, y eso crea un entorno que no se siente serio».

Nelson señala que la desenfoque de las líneas entre el liderazgo y los jugadores hace que sea difícil cultivar la disciplina y el enfoque, cualidades esenciales para cualquier equipo de nivel de campeonato.

Las luchas deportivas más amplias de Arizona

Nelson también vinculó la situación de los Cardenales con una tendencia más amplia en los deportes de Arizona. A pesar de que el fútbol del estado de Arizona, los Phoenix Suns y los Coyotes, cuando tenían su sede en Arizona, tenían talento, los equipos a menudo vacilaban cuando más importaba.

«Algo debe cambiar. La gente ve a Arizona como un estado del partido, y eso afecta cómo funcionan los equipos», dijo Nelson. «Los Suns no pueden llegar a los playoffs, ASU llega allí y luego se queda corto, y los Coyotes también lucharon cuando estaban aquí antes de mudarse a Utah. Es un entorno pesado de distracciones».

El factor de distracción

Arizona tiene una reputación por su vibrante vida nocturna y su escena social, particularmente en áreas como Scottsdale, Tempe, Chandler y Glendale. Nelson cree que el estilo de vida puede ser atractivo para los jugadores, pero a menudo conduce al fracaso del equipo.

«Si estás en un equipo en Arizona, debes hacer un esfuerzo consciente para evitar la vida nocturna y permanecer encerrado», advirtió. «Scottsdale, Tempe, Chandler, Glendale, todo es divertido, pero puede alejar a los jugadores de su enfoque».

Los atletas jóvenes, en particular, pueden encontrar la tentación abrumadora. Nelson advirtió que no todos los jugadores tienen las mejores intenciones, y las distracciones pueden afectar negativamente la química y los objetivos de todo un equipo.

«Hay mujeres hermosas en todas partes, pero no todas tienen las intenciones correctas», dijo Nelson. «Y cuando los jugadores que tienen algo que se ponen a favor quedan atrapados en eso, puede descarrilar no solo sus carreras, sino la química y los objetivos generales del equipo».

El camino hacia adelante

Nelson no cree que agregar talento a través del borrador o agencia libre sea la única solución. Se requiere un cambio completo en la cultura y el liderazgo. Es escéptico de que los Cardenales, o cualquier equipo de Arizona, puedan lograr un éxito duradero.

«Entonces, hasta que la cultura cambie a algo más disciplinado y enfocado, no creo que Arizona pueda construir algo realmente sostenible», concluyó Nelson.

El punto de vista de Nelson es un recordatorio aleccionador de que ganar campeonatos no depende únicamente del talento, ya que los Cardenales se preparan para otro año de preguntas. Se necesita visión, disciplina y una cultura de responsabilidad, cualidades que Arizona ha luchado para establecer durante demasiado tiempo.