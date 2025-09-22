Los Canucks han disparado para aterrizar Hughes Brother en medio de

El Vancouver Canucks puede tener una oportunidad única para cumplir con el deseo de su capitán Quinn Hughes. A principios de este año, la idea de que Hughes quería jugar con sus hermanos en el mismo equipo se convirtió en un tema candente para los fanáticos en Vancouver.

Con dos de los tres hermanos Hughes jugando con el Devils de Nueva JerseyEl rumor comenzó a avanzar con la posibilidad de que Quinn dejara a Vancouver se uniera a sus hermanos en Nueva Jersey.

Pero entonces, las cosas dieron un giro inesperado. Luke HughesEl más joven aún no ha firmado un nuevo contrato con los Devils. Es un RFA y no está en el campamento de entrenamiento de Nueva Jersey esta temporada debido a la espera del contrato.

Si esta situación se prolonga por más tiempo, ¿podría llegar al punto en que los demonios no tengan más remedio que cambiar a Luke Hughes?

Puede que no sea el tipo de situación en la que uno podría querer apostar, pero ciertamente es intrigante. El enfrentamiento del contrato podría llegar a tal punto donde la única salida puede ser mover a Luke.

Y ahí es donde los Canucks de Vancouver podrían estar listos para traer a otro de los hermanos Hughes al redil. Este escenario, por supuesto, depende de un comercio. Los Canucks necesitarían hacer un intercambio con los Devils.

Pero dadas las circunstancias, los Canucks podrían estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para reunir a dos tercios de los hermanos Hughes.

Este pensamiento es simplemente especulación en este punto. Sin embargo, es un pensamiento atractivo para los fanáticos de los Canucks.

Canucks traería a Luke para mantener a Quinn

El mayor miedo en la mente de los fanáticos de Canucks es la posibilidad de Quinn Hughes Dejando en la agencia libre para unirse a sus hermanos. Como ya se mencionó, Luke es un RFA de los demonios. Mientras tanto, el otro hermano de Hughes, Jack, está bajo contrato hasta 2030 en Nueva Jersey.

Entonces, uno pensaría que es más fácil para Quinn esperar dos años para unirse a sus hermanos de lo que sería traer a los otros dos a Vancouver. Pero el sorprendente interruptor de contrato de Luke abre una oportunidad única.

Si los Canucks pudieran lograr un intercambio por Luke Hughes, la idea sería que Quinn no iría a ninguna parte. Con uno de sus hermanos ya en el equipo, el capitán de los Canucks estaría mucho más dispuesto a firmar una extensión a largo plazo.

El siguiente paso sería atraer al hermano de Hughes restante a Vancouver y completar la trifecta.

Vancouver podría diseñar un intercambio por Jack Hughes

Jack Hughes tiene un año restante en su contrato actual sin protección comercial. A partir de 2026-27, tiene una cláusula sin comercio de 10 equipos.

Eso les daría a los Devils una temporada más de libertad para moverlo donde sea que elijan. Después de eso, el margen de maniobra se reduce un poco.

¿Vancouver estaría en la lista de no comercio de 10 equipos de Hughes?

Apenas, especialmente si sus hermanos ya están allí. Entonces, ¿podría Jack Hughes presionar a los Devils para que lo intercambie con los Canucks si Luke también se dirige allí?

Es plausible. No es como si Jack hiciera un berrinche para forzar un intercambio. Pero el sentido podría estar allí de que quiere unirse a Luke y Quinn.

Los Devils podrían estar en un lugar difícil. Es posible que no tengan mucho en el asunto. Particularmente, podría suceder si el agente de Hughes, Pat Brisson, aplica los tornillos al gerente general de los demonios Tom Fitzgerald. Puede parecer que las estrellas se están alineando para que los hermanos Hughes se reúnan. Podría ser un movimiento costoso para los Canucks, pero vale la pena.