Los Canucks bombardean el comercio de Sherwood con tiburones

El vancouver Canucks puso fin a meses de especulaciones al finalizar un intercambio con el Tiburones de San José los lunes.

Los Canucks enviaron al inminente delantero de la UFA Kiefer Sherwood a los tiburones a cambio de dos selecciones de segunda ronda y el defensa profundo Cole Clayton.

El regreso llamó la atención de muchos, ya que Sherwood había sido uno de los nombres más populares en el mercado esta temporada. La charla predominante postulaba que el precio de venta por Sherwood era una selección de primera ronda y un prospecto de nivel medio a alto.

El intercambio final, sin embargo, sugiere que los Canucks no obtuvieron lo que querían. Lo más probable es que el club haya optado por el mejor intercambio disponible. En lugar de obtener una selección de primera ronda, ahora los Canucks tienen dos segundas, una en el Draft de la NHL de 2026 y la otra en 2027.

Las selecciones del draft, si bien son ciertamente útiles, podrían ser parte de otros acuerdos en el futuro. Los Canucks pueden tener otros cambios en mente. Y por eso, los dos jugadores de segunda ronda resultan útiles.

Pero aquí hay otra perspectiva. Los Canucks están en medio de una reconstrucción. Como tal, uno de los principios básicos de una reconstrucción es abastecerse de tantas selecciones de draft como sea posible. Eso es lo que logra este comercio. La lógica parecería que dos selecciones, incluso si son de segunda ronda, son mucho mejores que una sola elección.

Los Canucks ahora tienen cuatro selecciones en las dos primeras rondas del draft de este año. Esa situación es un buen augurio, ya que este borrador es profundo, según el consenso actual.

Canucks agregan un defensa de profundidad de nivel AHL en Sherwood Trade

La otra parte desconcertante de este comercio es la adquisición de Cole Clayton. Clayton es un defensa que nunca ha visto acción en la NHL. No fue reclutado y ascendió en las filas de las ligas menores.

Clayton pasó cuatro temporadas con los Cleveland Monsters, la filial AHL de los Columbus Blue Jackets. Firmó esta temporada con el San José Barracuda, sumando dos goles y cinco puntos en 33 partidos.

Esa situación no sugiere que Clayton será una pieza para los Canucks a nivel AHL. Si bien todavía tiene 25 años, es posible que Vancouver no necesariamente lo vea como una pieza clave a nivel de la NHL.

Dicho esto, si los Canucks comienzan a mover cuerpos en la línea azul de la NHL, se abrirán lugares. Esa situación podría abrirle una oportunidad a Clayton de poner un pie en la puerta de la NHL.

Vancouver exageró su mano con Sherwood

Al final, los Canucks exageraron su juego con Sherwood. El extremo de 30 años pasó de ser un producto de moda a prácticamente un basurero. Este acuerdo es un jonrón para los Sharks. Señala que se toman en serio el deseo de llegar a los playoffs esta temporada.

Pero para Vancouver, indica que es posible que hayan esperado demasiado para trasladar a Sherwood. Es difícil saber si existían mejores ofertas. Pero el resultado final de esta negociación muestra claramente que los Canucks aceptaron la mejor oferta disponible. Eso no es bueno para que el equipo avance mientras busca acumular piezas para su reconstrucción.