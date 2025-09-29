Los cantantes de ‘Kpop Demon Hunters’ actuarán en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon

The Singing Voices of Huntr/X, el grupo de niñas ficticias en la película animada de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Han establecido su primera aparición televisada y su interpretación en vivo.

«The Tonight Show con Jimmy Fallon«Contará con Ejae, Audrey Nuna y Rei ami el 7 de octubre para interpretar la canción» Kpop Demon Hunters «» Golden «. Los cantantes también se sentarán con Fallon para una entrevista.

Ejae, Nuna y Rei ami cantan los roles de Rumi, Mira y Zoey, respectivamente. (Arden Cho, May Hong y Ji-Yooung Yoo), «Kpop Demon Hunters, debutó en Netflix el 20 de junio y se debutaron en Netflix el 20 de junio y rápidamente se dispararon a la popularidad. A principios de agosto, tenía debutó en la lista de Netflix de sus películas más populares de todos los tiempos en la posición del cuarto lugar, y para fines de ese mes, era En la parte superior de esa lista. La película ha superado los 325 millones de visitas, y se ha mantenido en el Top 10 de Netflix durante 14 semanas y contando, más recientemente trazando como el título número 2 de la semana. El éxito masivo de transmisión llevó a Netflix a lanzar una versión cantante de «Cazadores de demonios de KPOP» en los cines durante dos días en agosto, que recaudado $ 18-20 millones en la taquilla.

La música de «Kpop Demon Hunters» era comparablemente grande, debutando en la cima de la lista de la banda sonora de Billboard 200 y permaneciendo en la banda sonora más vendida de 2025. «Golden» fue la primera soltera de K-Pop en llegar al No. 1 en el Billboard Hot 100, y permaneció allí durante seis semanas. En el Billboard Global 200, «Golden» fue el número 1 durante 10 semanas.

El episodio del 7 de octubre de «The Tonight Show» también contará con Jennifer López.

«The Tonight Show» es producido por Universal Television y Broadway Video, con la producción ejecutiva de Lorne Michaels. Chris Miller se desempeña como Showrunner y produce junto a Gerard Bradford.

Vea una promoción para la aparición de Ejae, Nuna y Rei Ami en «The Tonight Show» a continuación.