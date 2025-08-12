Los candidatos para estudiantes de Bintara del ejército indonesio murieron durante la educación, la familia solicitó los resultados del post mortem

Ternate, vivo – Un posible estudiante (chasis) del ejército Bintara del Ejército llamado M. Dehaan Kasiman murió mientras se sometió a educación militar en el Centro de Educación de Infantería (Pusdikif), Cipatat, Bandung, Java Occidental.

«Nosotros, de la familia, recibimos información de la muerte de Dehaan de Pusdikif, Cipatat, Bandung, el lunes (11/8) por la mañana alrededor de las 07.00 CET», dijo Jimli, tío del difunto M. Dehan, en Ternate, North Maluku, martes (12/8/2025).

El cuerpo de M. Dehaan fue volado desde Yakarta hasta la ciudad de Ternate usando la aerolínea Batik, directamente escoltada por el comandante del general de brigada Pusdikif, Tni Zaiful Rakhman. Los sollozos de la familia estallaron cuando el ataúd llegó a la funeraria en el vecindario RT 11 Jan, Tabona Village, Ternate Selatan District, alrededor de las 08.20 hora del este de Indonesia.

Familia del difunto Casis Bintara Tni ad M. Dehaan Kasiman parecía afligido

Monitoreo en el lugar, alrededor de las 10:15 ingenio, el alcalde de Ternate M. Tauhid Soleman también lloró la funeraria. Los padres del difunto, Rusli y Nurlaila, no pudieron detener su tristeza al entregar a sus hijos al último lugar de descanso en enero.

Jimli dijo que la familia recibió información del Pusdikif de que la causa de la muerte de M. Dehan se debió a una enfermedad.

«Explicación del Padre General Anteriormente, el fallecido murió de enfermedad», dijo al equipo de medios después del funeral.

Aun así, Jimli admitió que la familia todavía estaba esperando una explicación más detallada. Espera que la información que causa la muerte se abra transparentemente a las familias y la comunidad.

«Espera un minuto que su noche (general del brigada Zaiful Rakhman) querría volver aquí. También luego preguntaremos los resultados de la post mortem del difunto. Nuestra gran esperanza, la familia puede obtener información clara y detallada del Pusdikif para que las cosas no sucedan que la familia no quiera que suceda», agregó.

Lo mismo fue transmitido por otros miembros de la familia que esperaban que la cronología de la muerte de M. Dehan se explicara en su totalidad.

«Estamos esperando una explicación detallada de su muerte (M. Dehaan Kasiman). Anteriormente dijeron que el fallecido murió de enfermedad, pero lo que estaba enfermo, la cronología debe describirse», dijo una familia en la funeraria.

Cientos de dolientes asistieron a la procesión fúnebre, incluido el alcalde de Ternate, Muhammad Tauhid Soleman, varios funcionarios del gobierno provincial del norte de Maluku, así como familiares de los fallecidos. Mientras tanto, el general de brigada Zaiful Rakhman no ha estado dispuesto a proporcionar información a los periodistas después del funeral. (ENTRE)