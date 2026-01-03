Los candidatos deben escuchar atentamente lo que dice la gente.







delante de la Elecciones BMC El 15 de enero, el Foro del Distrito Central Norte de Mumbai (MNCDF), una ONG que representa a diversas comunidades de Mumbai, elaboró ​​una lista de 30 puntos de necesidades centradas en los ciudadanos que se presentarán a todos los candidatos que participen en las urnas.

Estas demandas reflejan las aspiraciones colectivas de los ciudadanos de una administración cívica transparente, responsable y centrada en las personas, basada en la dignidad, la seguridad y la sostenibilidad.

Cuando uno analiza esas demandas, no puede evitar pensar que este espacio de edición constantemente ha pedido atención y ha resaltado los problemas vinculados a estas demandas centradas en la ciudad.

Los corporativos deben ser visibles y responsables ante la gente. No pueden simplemente ‘desaparecer’ la publicación centro. Los funcionarios de distrito deben estar presentes para llevar a cabo acciones cuando sea necesario y las demandas estén justificadas.

Uno de los más importantes es crear zonas y espacios amigables para los peatones para que nuestras carreteras sean verdaderamente para la gente. Cavidades en vías y aceras, convirtiéndolas en ‘espacios de viaje’. Una ciudad cada vez más difícil de negociar para las personas mayores. Aceras tan altas que resulta peligroso subir y bajar. Los ciclistas andan mal se ha convertido en un patrón muy familiar. En este caso, son las autoridades de tráfico las que deben tomar medidas enérgicas. Lo más importante es que esta política de dar prioridad a los peatones debe ser tanto en letra como en espíritu.

La protección de los vendedores ambulantes ilegales debe terminar ahora. Se habla de zonas designadas para la venta ambulante, pero vemos poca o ninguna implementación.

Hay demandas para abordar la higiene, la infraestructura y la escasez de mano de obra en hospitales municipales. Hemos destacado que los controles sorpresa en estos hospitales fueron una buena iniciativa, pero necesitamos más coherencia.

Los ciudadanos piden que se haga hincapié en monitorear el AQI en tiempo real y hacer cumplir normas más estrictas para el polvo de la construcción y las emisiones vehiculares.





