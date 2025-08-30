Con una cabeza afeitada, entregas de una línea de expertos y la asamblea de otro personaje memorable de todos los tiempos, Piedra de Emma Continúa conduciendo esta edad de oro del cine. Ella podría ser nuestra moderna Katharine Hepburn.

El autor griego Yorgos Lanthimos, director de «pobres cosas» nominado al Oscar y «The Favorite», ha entrado completamente en su era de Alfred Hitchcock con «Bugonia«Que representa un nuevo reino audaz para el cineasta. En el Festival de cine de TellurideLa directora ejecutiva Julie Huntsinger presentó a Jesse Plemons como «Jesse F *** Ing Plemons», y el actor estuvo a la altura de la facturación en todos los sentidos.

Después de debutar en el Festival de Cine de Venecia, la «Bugonia» salvajemente audaz de Lanthimos se presentó al público en el Teatro Werner Herzog. The Dark Comedy presenta el mejor tipo de problema para las características de enfoque del distribuidor para esta temporada de Oscar: cómo guiar a dos contendientes de potencia (el otro es «Hamnet») a través del largo e impredecible maratón de premios de campaña y determinar qué narración resonará más con la academia.

Adaptado del clásico de culto de Corea del Sur de Jang Joon-Hwan, «Save Green Planet!», La película sigue a dos hombres obsesionados con la conspiración, interpretado por Plemons y el recién llegado Aidan Delbis, que secuestra a un CEO (Stone) de alto poder, convencido de que es una inclinación alienígena sobre la destrucción de la Tierra.

Plemons, ya nominada al Oscar por «The Power of the Dog» de Jane Campion (2021), se arruina en lo que puede ser su trabajo más audaz y femenino hasta ahora. Una nominación al mejor actor se siente no solo posible sino inevitable. Es difícil identificar a los ganadores del Oscar en la historia que encarnan este tipo de papel, pero la comparación más cercana parece una mezcla de Anthony Hopkins («El silencio de los corderos») y Geoffrey Rush («Shine»).

Stone, dos veces ganador del Oscar de «La La Land» (2016) y «Poor Things» (2023), muestra una valentía casi aterradora en su oficio. A los 36 años, el actor-productor todavía está construyendo lo que podría convertirse en una de las carreras más decoradas de Hollywood. Al igual que Hepburn, quien ganó cuatro premios de la Academia durante toda una vida de actuaciones icónicas, Stone parece estar listo para seguir redefiniendo lo que puede ser una protagonista.

Stone ya ha hecho historia como una de las dos mujeres nominadas para actuar y producir en el mismo año («pobres cosas»). El otro fue Frances McDormand por «Nomadland» (2020), quien ganó tanto la actriz como la mejor foto: su tercera y cuarta Oscar. Los otros dos Oscar de McDormand llegaron a actuar en «Fargo» (1996) y «tres vallas publicitarias fuera de Ebbing, Missouri» (2017).

El currículum de Stone ya se lee como el arco de toda una generación. Desde el agudo momento cómico de «Easy A» hasta la vulnerabilidad dolorida en «The Favorite», y desde su acto de equilibrio de borde de navaja en «Birdman» hasta la bravuconería surrealista de «pobres cosas», Stone nunca se ha repetido. Cada actuación llega con una sensación de reinvención, no muy diferente de Hepburn, cuyo salto de las comedias de tornillo en la década de 1930 a los dramas abrasadores en la década de 1960 trazó una evolución artística rara vez iguala en Hollywood.

Ambas mujeres también comparten una racha inquieta, casi desafiante, contra las rígidas expectativas de la industria. Hepburn era conocido por negarse a interpretar a Ingénues e insistió en personajes con ingenio, arena y una negativa puntiaguda a disculparse por su ambición. Stone, en su propia época, ha forjado un camino similar, a menudo interpretando a mujeres desordenadas, inteligentes, sensuales y profundamente defectuosas, lo que las hace magnéticas. La línea de paso entre las dos actrices no es imitación, sino una herencia: un linaje de arte donde la autenticidad triunfa sobre la convención.

Delbis, un actor autista que prefiere ese término sobre «neurodivergente», es notable en su debut en la pantalla. Su interpretación de Don, un joven dividido entre lealtad y anhelo de la verdad, es cruda, honesta y es la columna vertebral emocional. Su presencia junto con artistas experimentados como Stone y Plemons le da a la película una calidad de cable viva, la sensación de que algo impredecible y, por lo tanto, emocionante, podría desencadenarse en cualquier momento.

Al igual que muchas de las películas de Lanthimos, «Bugonia» es un contendiente de premios a gran escala, con potencial en las categorías de actuación, dirección y guiones, y fuertes perspectivas en cada categoría de artesanía, incluidos los efectos visuales.

En muchos sentidos, la película logra lo que Adam McKay quería «Don’t Look Up» para ser: comentario social agudo y frágil sobre nuestro mundo. La clara diferencia es que el guionista Will Tracy nunca se siente como si estuviera hablando con la audiencia. Él está reflejando el mundo, sosteniendo un espejo hasta nuestros seres defectuosos.

Pero con la combinación de múltiples géneros, sospecharía que la película es polarizar a unos pocos seleccionados (piense en «la sustancia» el año pasado). Sin embargo, creo que funcionará a la par con «pobres cosas», que anotó 11 nominaciones.

Para las características de enfoque, esto presenta un desafío envidiable de abundancia: cuando sus películas son tan buenas, el verdadero arte se convierte en decidir cómo contar la historia a los votantes.