Los canadiens obtienen la actualización en el hielo en Kirby Dach

El Montreal Canadiens Tenga algunas preguntas frente a ellos para la temporada 2025-26. Poder Hutson de carril ¿Construir en una temporada ganadora de Calder? Poder Patrik Laine rebote y anotar 40 goles? ¿Necesitan los canadienses? adquirir otro portero? Quien será el equipo centro de segunda línea?

La respuesta a esa última pregunta pronto puede ser respondida. Más temprano el lunes 25 de agosto, muchos jugadores y prospectos de Canadiens golpean el hielo en Montreal. Techo de kirby fue uno de los jugadores que fue visto participando.

Kirby Dach de Canadiens en el hielo

La salud de Dach se ha especulado en este verano. El último capítulo de esa saga ahora está aquí, con su aparición en un patín en Montreal.

Marc-Olivier Cook de Danslescoulisses tomó algunos videos mientras asistía al patín.

El subtítulo en el tweet anterior traducido al inglés es: «¡Sorpresa! Kirby Dach está en el hielo esta mañana en Brossard. Buenas noticias».

En otra publicación, Cook publicó un video con el siguiente título:

«Dach se ve un poco oxidado. Lo cual es normal», escribió Cook. Él continúa: «Claramente no está al 100% y se nota que su rodilla parece estar afectándolo un poco».

Dach se ve un poco oxidado. Que es normal. Obviamente no es 100 % y se nota que su rodilla parece afectarlo un poco. ¿Estará listo para el campamento, que comenzará en solo unas pocas semanas?@DlCoulisses pic.twitter.com/tkxfeikhu4 -Marc-Olivier Cook (@cook_marco) 25 de agosto de 2025

«¿Estará completamente listo para el campamento, que comenzará en solo unas pocas semanas?»

En un momento del patín, Dach estaba en el hielo con Nick SuzukiIvan Demidov, Zachary Bolduc y Joe Veleno. El director de desarrollo de Canadiens, Adam Nicholas, también estuvo presente.

¿Canadiens ‘Dach detrás de su rehabilitación de lesiones?

A principios de agosto, surgió un informe preocupante de Maxime Truman de Danslescoulisses con respecto a Dach.

«Digamos que las posibilidades de que Dach comience su temporada al mismo tiempo que todos los demás en dos meses siguen siendo bastante escasas», Truman escribió a principios de agosto. «Lo cual es suficiente para preocuparse a aquellos que esperan ver a los canadienses llegar a los playoffs».

«Un segundo centro es más importante que un sexto defensor».

Truman agregó a su informe que «buenas fuentes lo vieron en un gimnasio de Edmonton. (Estaba) haciendo sentadillas con pesas que parecían las que solía tomar cuando iba a la economía, no las que usa un jugador de la NHL».

Estamos aproximadamente tres semanas eliminados de ese informe inicial.

El hecho de que Dach esté en el patinaje sobre hielo es una señal positiva. El informe Truman, combinado con las observaciones de Cook sobre cómo Dach se mueve en el hielo el lunes 25 de agosto, se alinean entre sí.

La paciencia y la precaución deben ser ejercidas tanto por el equipo como por la base de fanáticos. Patinar es una cosa. Pero lucir bien mientras patina y poder resistir el contacto físico en un escenario de juego son dos cosas diferentes.

¿Quién será el centro de segunda línea de los Canadiens?

En esta etapa del verano un comercio significativo Traer un centro joven es poco probable. Firmar a un jugador a un PTO No está fuera de discusión, pero el equipo no ha anunciado PTO al momento de escribir este escrito. Entonces, ¿dónde deja eso a los canadienses con respecto a su posición central de segunda línea?

Es razonable sugerir que una vez que Dach esté sano, obtendrá una grieta en el rol de centro de segunda línea. Hasta entonces, los canadienses tienen algunas opciones.

Mirando la tabla de profundidad, Alex Newhook es la primera opción lógica. Veleno y Laine serían candidatos de caballos oscuros para completar esa segunda línea. Laine ha pasado algún tiempo jugando al centro, a pesar de ser un extremo natural. Veleno ha jugado con los dos primeros minutos delanteros en el pasado, pero es más adecuado para un papel inferior.

No importa de qué manera esta galleta se derrumbe, la posición central de segunda línea será una historia que domina el campamento de entrenamiento y la mejor parte de la temporada para los Canadiens.