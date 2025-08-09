Los camiones virales eliminan los desechos de las heces en el canal de agua en el este de Yakarta: la identidad ha sido empacada

JacartaVIVA – Tres camión transportador desperdiciar heces Atrapado por los residentes, retire la carga directamente a vías fluviales En el lado de la carretera en Panjaitan, Jatinegara, East Yakarta, el sábado por la tarde, 9 de agosto de 2025. El incidente fue viral en las redes sociales al subir una cuenta de Instagram @warungjurnalis.

Varios residentes que estaban activos alrededor de la carretera en Panjaitan dijeron que se sorprendieron al ver tres camiones de transporte de residuos sospechosos de las heces arrojando la carga de desechos abiertamente al canal de agua.

«Vi tres camiones detenidos, luego el conductor bajó la manguera directamente a la alcantarilla. No solo un camión, vi tres camiones haciendo lo mismo», dijo un testigo Junaedi (39). Entre

Junaedi me dijo al principio sintiéndome curioso por ver que un camión se detuvo al costado de la carretera. Cuando se acerca, resulta que hay otros dos camiones que también se detienen y arrojan desechos en el canal de agua.



El camión arrojó los desechos de las heces en el canal de agua de la carretera en Panjaitan East Yakarta

«Al principio tenía curiosidad por el camión para detenerse en la alcantarilla y había una manguera. Cuando estaba cerca, resultó que había tres camiones y el conductor nuevamente dejó caer la manguera de desechos en las alcantarillas», dijo Junaedi.

Lo mismo fue dicho por un residente de Cipinang Cembedak llamado Budi (43). Sospechaba que los camiones de transporte de residuos que se detuvieron por la carretera en Panjaitan arrojaron deliberadamente su carga al canal de agua.

Según él, esta acción puede interferir con la comodidad debido a los olores desagradables y también tiene el potencial de causar enfermedades.

«Como resultado, el radio de cuántos metros puede oler. También es inquietante, desagradable olores. Miedo a poder traer gérmenes. Aunque las vías fluviales se conectan al río, sí, no debería ser casual, hay un lugar para la eliminación», dijo Budi.

Además, dijo a lo largo del camino en Panjaitan vulnerable al punto de eliminación porque estaba lejos de los asentamientos, de modo que recibió menos atención de los residentes. De hecho, afirmó haber visto un incidente similar en el área de Cawang, un camión se detuvo por un momento y luego arrojó desechos.

«A veces simplemente lo detienen, como una moda. En el pasado en Cawang era así. Si en Panjaitan esto se debe a que es tranquilo, la gente simplemente lo ignora», dijo Budi.

También espera que el gobierno provincial de DKI Yakarta pueda frenar la práctica con una supervisión más estricta y sanciones estrictas para los perpetradores. «Debe ser disciplinada. La supervisión y las sanciones se endurecen. Si está probado, sí, debe ser firme, de modo que el travieso que se rinde», dijo Budi.

Mientras tanto, Servicio ambiental (DLH) DKI Yakarta está investigando videos virales sobre tres camiones que se sospechan que arrojan desechos domésticos a las vías fluviales al costado de la carretera en Panjaitan, Jatinegara, East Yakarta.

La oficina de DKI Yakarta LH se asegura de que hayan embolsado la identidad del vehículo y todavía estén en el proceso de encontrar el camión de transporte de residuos.

«Hemos embolsado la identidad del vehículo, todavía estamos procesando, pero definitivamente seremos sancionados, seguiremos firmemente», dijo Yogi.

Dijo que si se demostró que el conductor del camión había cometido una violación de eliminar los desechos puede estar sujeto a sanciones penales, multas a la revocación de permisos, según lo estancado en Perda 8 de 2007. «Las sanciones pueden ser una multa y no cerrar la posibilidad de permisos revocados si viola repetidamente», dijo Yogi.