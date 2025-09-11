Los camiones se estrellan contra la cola del conductor Sleepy, pintura blanca derramada sobre la carretera de peaje

Yakarta, Viva – Camino Tol Empalme La dirección de Tanjung Priok fue caótica esta mañana, jueves 11 de septiembre de 2025. La razón, gato White derramó y cubrió la sección de la carretera en el punto de Km 14,400 b debido a un accidente dos camión.

Como resultado del incidente, la velocidad del vehículo estaba estancada. Los conductores se ven obligados a reducir la velocidad porque algunos de los caminos resbaladizos están cubiertos de pintura. Jefe de la Unidad de Patrulla de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dhono Vernandhie, explicó que los oficiales intervinieron inmediatamente.

«Los oficiales han evacuado el vehículo y limpiando la carretera que se cobra», dijo en un comunicado el jueves 11 de septiembre de 2025.

En la actualidad, el flujo de tráfico solo puede pasar por un carril. Mientras que otras vías se cierran temporalmente para el proceso de limpieza. El accidente involucró una luz de camión con el número de policía 9238 UYZ y un camión de remolque numerado B 9067 UIW. Según la policía, el conductor del remolque supuestamente tenía sueño hasta que se estrelló contra un camión ligero que pasaba.

«El conductor del remolque tiene sueño, por lo que se estrella en un vehículo ligero de camión», dijo Dhanar.

Como resultado, el camión ligero kenek sufrió ampollas en las manos y los pies y la tensión en el pecho. La víctima inmediatamente recibió ayuda médica. Este caso ahora es manejado por la Unidad North Yakarta Laka Lantas para una mayor investigación.