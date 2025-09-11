Los Cachorros toman una decisión de lesiones sobre Kyle Tucker antes del empuje de los playoffs

Con menos de un mes restante hasta el comienzo de la postemporada, los equipos están comenzando a ver las preocupaciones de lesiones de algunas de sus estrellas y hacer ajustes. El Cachorros de Chicago tomó la decisión correcta con respecto al jardinero Kyle Tucker. Sin embargo, el manejo y el momento de la decisión ahora son cuestionables.

El lunes, los Cachorros se sintieron lo suficientemente bien por la persistente lesión de Tucker para recuperarlo en el plato después de perderse un puñado de juegos. Los Cachorros no lo pusieron en la lista de lesionados a pesar de no jugar desde que su casa de 4-3 ganó sobre el Bravos de Atlanta. La idea era que no estaba lastimado lo suficiente como para estar en la lista de lesiones de 10 días, y pronto podía jugar.

Los Cachorros pusieron a Kyle Tucker en la lista de lesiones de 10 días

El martes, sin embargo, el Los cachorros decidieron colocar a Tucker en la IL basado en su persistente problema de ternero. Esto fue retroactivo para el sábado pasado, dice la liga. La decisión de trasladar a Tucker a la IL no es una preocupación para muchos fanáticos de los Cachorros. Muchos sintieron que necesitaba el tiempo para sanar. La preocupación radica en el mal momento de la gerencia para apretar el gatillo.

Tucker no solo no estaba jugando para un puñado de juegos, sino que también estaba ocupando un lugar en el banco. Ese lugar podría haberse utilizado para un jugador de ligas menores en desarrollo, que podría ser un jugador confiable más tarde para la organización.

Tucker ha tenido algunos momentos buenos, pero no excelentes, dentro de los Cachorros el mes pasado. Del 1 de agosto al 2 de septiembre, Tucker anotó 14 carreras (incluidos cuatro jonrones), condujo a 12 carreras impulsadas, robó dos bases, arrastró 12 caminatas y registró un promedio de bateo de .245, porcentaje en base de .339 y porcentaje de bañeras de .408.

Los Cachorros no han sido el equipo candente que fueron en la primera mitad de la temporada. En un momento, Chicago dominó la NL Central. En los 27 juegos que Tucker ha jugado durante este tramo, los Cachorros han ganado solo 13.

Chicago ingresó a los juegos de la acción 6.5 del miércoles detrás del Cerveceros de Milwaukee por primer lugar en la división. Actualmente están ocupando el mejor lugar proyectado con tarjeta salvaje. Aún así, Chicago ha caído duro en la segunda mitad de la temporada debido a la mala gestión de la lista como esta.

Los cachorros también mueven a un receptor en desarrollo

Los Cachorros también promovieron una de sus mejores perspectivas de ligas menores, el receptor de 21 años Moises Ballesteros. Este será el tercer período de Ballesteros en las principales ligas después de debutar a mediados de mayo.

En los seis juegos de Grandes Ligas jugados a principios de esta temporada, Ballesteros ha representado un promedio de bateo de .222, un porcentaje en base de .300 y un porcentaje de slugging de .278. En 20 apariciones en el plato, ha acumulado tres carreras, cuatro hits, seis carreras impulsadas, dos caminatas y solo un ponche.

La tercera vez de Ballesteros en la lista será una oportunidad para que el jugador joven gane algo de confianza y buenos hábitos para encontrar más tiempo de juego la próxima temporada o estar en la lista durante la postemporada.