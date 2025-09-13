Los Cachorros honran al fanático y activista de ‘toda la vida’ Charlie Kirk después de un paso trágico

En un gesto sorprendente después de la tragedia que rodea al activista conservador Charlie Kirk, el Cachorros de Chicago bajó la bandera estadounidense en Wrigley Field a la media delantera para su juego en casa contra el Rayos de la bahía de Tampa.

El movimiento se produjo en la dirección del béisbol de las Grandes Ligas en respuesta a la proclamación presidencial del presidente Donald Trump, que ordenó que se fueran banderas a través de edificios federales e instalaciones militares Volado a la mitad Hasta el 14 de septiembre, en honor a Kirk.

Antes del partido del viernes, los Cachorros también tenían un «Momento de reflexión«Para Kirk, reconociéndolo como un» fanático de toda la vida «del equipo.

Se podría escuchar un mensaje en todo el estadio, diciendo: “Que todos los estadounidenses nos unamos en solidaridad para fortalecer nuestra nación, terminar estos actos sin sentido y recurrir al discurso civil para discutir nuestras diferencias.

«El miércoles, el activista político Charlie Kirk, fanático de los Cachorros de toda la vida y nativo del área de Chicago fue asesinado en una reunión pública en Utah, dejando atrás a su esposa y a sus dos hijos pequeños».

Conexión de los Cachorros de Kirk

Los lazos de Kirk con los Cachorros de Chicago corrieron más profundo que el fandom casual–Los fueron tejidos en su historia familiar e identidad personal. Nacido en Illinois, el amor de Kirk por los Cachorros se convirtió en parte de su identidad, un vínculo que compartió con su familia y fanáticos por igual.

«Su abuela era fanática de los Cachorros de toda la vida y ella pudo ver a los Cachorros ganar la Serie Mundial y luego falleció», dijo Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA. «Ella vivió para ver lo mejor como fanático de los deportes para ella y eso significaba mucho para él».

El campeonato de la Serie Mundial 2016 del equipo, que puso fin a una sequía de 108 años, fue legendario. Esa victoria claramente resonó con la familia. Kirk celebró públicamente la victoria, publicando una foto de sí mismo junto a su abuela, ambos sombreros de los cachorros deportivos.

Kirk con frecuencia apareció en equipo de cachorros y publicó fotos de los juegos y eventos de los Cachorros. De hecho, solo unas semanas antes de su fallecimiento, Kirk Visitó Wrigley Field. Le dieron una gira de campo, y su esposa publicó sobre la experiencia en línea, compartió su emoción por estar en el cuadro y pisando el legendario césped.

Kirk lo llamó, «uno de los mejores momentos de su vida». Esa visita ilustró que su fandom no era solo retórico o simbólico: para Kirk, los Cachorros eran una conexión viva con sus raíces de Illinois y una parte tangible de su vida.

Deporte como plataforma para el duelo y el mensaje

Kirk’s La muerte trágica fue un shock y ha desencadenado una tormenta de respuestas de actores políticos, medios de comunicación, atletas y el público. Si bien no era universalmente amado, Kirk movilizó segmentos de audiencias conservadoras más jóvenes y dejó una impronta profunda en el activismo moderno de derecha en Estados Unidos.

El día de su fallecimiento, otra importante franquicia deportiva rindió homenaje a Kirk. El Yankees de Nueva York sostenido Momento de silencio antes del juego del miércoles contra los Tigres de Detroit, mostrando su imagen en el tablero de video con las palabras «Recordando a Charlie Kirk» sobre su foto.

Momentos como estos destacan el papel único que juegan las franquicias deportivas en la cultura estadounidense. Los estadios y estadios no son solo arenas para la competencia; Están recolectando espacios donde las comunidades se unen. Al hacer una pausa para honrar a Kirk, los Cachorros y los Yankees subrayaron cómo las organizaciones deportivas a menudo entran en un papel cívico en tiempos de dolor nacional. Sus gestos proporcionaron a los fanáticos un espacio para reflexionar, independientemente de la alineación política.

A principios de esta semana, el presidente Trump confirmó que Kirk recibirá póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de la nación. Su ha sido volado A bordo de la Fuerza Aérea dos a su familia en Phoenix, donde su organización sin fines de lucro, Punto de inflexión de EE. UU.También tiene su sede. Se están preparando servicios funerarios, y se espera que Trump asista en persona para honrar su memoria.