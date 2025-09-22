Los buques de guerra tni se transformaron en un hospital flotante, cientos de papúes estaban entusiasmados

MeraukeVIVA – Cientos de residentes en Merauke, Papuasia Sur, invadiendo servicios de salud gratuitos en poder del Ministerio de Defensa de Indonesia juntos TNI en Kri Dr. Wahidin Sudirohusodo-991, lunes 22 de septiembre de 2025.

El buque de guerra que funcionó como un hospital flotante se convirtió en un imán para la gente local que quería buscar tratamiento o simplemente para verificar la salud. Observó que más de 200 residentes obtienen servicios que van desde exámenes generales hasta tratamiento con diversas quejas.

El comandante de Koarmada III, Tni Muda, el almirante Hudiarto Krisno Utomo, quien abrió la actividad directamente, enfatizó que la presencia del TNI en Papua no solo era una cuestión de proteger el área fronteriza, sino también una manifiesta tangible del compromiso del estado en la expansión del acceso a la salud.

«La presencia de Kri Wahidin Sudirohusodo es una prueba clara de que el estado está presente para responder a las necesidades básicas de la comunidad, especialmente en áreas remotas como Papua», dijo.

En esta actividad, se desplegaron al menos 20 personal médico de TNI. Con centros de salud completos en barcos, pueden proporcionar servicios integrales para la comunidad, desde inspección general, tratamiento menor, hasta nuevas referencias médicas.

No solo los servicios médicos, la actividad también fue coloreada por el servicio social en forma de distribución de asistencia y apoyo directo a la comunidad. La calidez se vio cuando los residentes recibieron servicios, como si enfatizaran que la presencia del TNI no solo era un símbolo del estado, sino también una verdadera preocupación para las personas en el extremo oriental de Indonesia.

Este servicio social y de salud al mismo tiempo enfatiza el papel estratégico del gobierno, especialmente el TNI, en el puente de los servicios públicos con las necesidades de los ciudadanos remotos. Más que una simple actividad médica, este impulso fortalece el vínculo de la hermandad y un sentido de nacionalidad en Papua.