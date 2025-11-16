Los Bulls hacen un anuncio masivo del debut de la temporada de Coby White

los jovenes toros de chicago han tenido un comienzo decente en la temporada 2025-26 de la NBA, pero hasta ahora se han quedado sin el base estrella Coby blanco. Si bien el equipo ha lidiado con otras lesiones, específicamente a Josh GiddeyWhite aún tiene que jugar esta temporada mientras se recupera de una distensión en la pantorrilla que sufrió en agosto.

Sin embargo, después de perderse los primeros 11 juegos de Chicago, Shams Charania de ESPN informó que los Bulls activarán a White, con la expectativa de que haga su debut en la temporada contra los jazz de utah.

«Los Chicago Bulls esperan que el guardia Coby White (pantorrilla) haga su debut en la temporada hoy como visitante contra los Utah Jazz, le dijeron las fuentes a ESPN», escribió Charania en una publicación en X. «White promedió 20,4 puntos, el máximo de su carrera, en 74 juegos hace una temporada».

Los números de White la temporada pasada fueron sólidos, ya que todos fueron los máximos de su carrera en lo que fue su sexto año en el NBA. Aunque no obtuvo un visto bueno al Juego de Estrellas, tenerlo junto a Giddey nuevamente en la alineación titular es una fuerte señal para los Bulls, que han perdido sus últimos cuatro juegos.

Coby White listo para hacer su debut en la temporada

Durante la semana pasada, White había estado asignado a la filial de la G-League de Chicago y comenzó practicas completas. Él era originalmente catalogado como cuestionable para el partido del domingo contra el Jazz, pero los informes de Charania confirman que el jugador de 25 años hará su debut en la temporada.

Aunque Chicago ha encontrado anotaciones con Giddey, Matas Buzelis, Nikola Vucevic, tres jonesy otros, tener a White sano de nuevo será de gran ayuda para el equipo que ocupa el ranking 11º en puntos por partido y solo 19º en rating ofensivo.

El escolta de 6’4″ tiene promedios profesionales de 15,2 puntos y un 43,3% de tiros de campo, pero como se vio el año pasado, su 37% de tiros de tres se beneficiará drásticamente. el ritmo rápidoEquipo Bulls liderado por Billy Donovan.

«El jugador de 25 años se ha convertido en uno de los jugadores ofensivos más confiables de los Bulls en las últimas dos temporadas desde que se convirtió en un elemento fijo en la zona de defensa titular», ESPN escribió en blanco luego de que se confirmara su estado de salud.

En lo que podría no ser la mejor noticia para Chicago, el guardia de Carolina del Norte está entrando en el último año de una tres años, 36 millones de dólares extensión de novato que firmó en 2023. Con su mayor producción, White probablemente obtendrá un contrato mucho mayor durante el verano, lo que significa que los Bulls podrían perderlo por nada.

Inicio de la temporada de toros

Si bien su futuro aún es desconocido, el regreso de White a la acción en la cancha sin duda será útil para un equipo de Chicago que ya ha tenido algunos altibajos importantes durante el primer mes de la temporada.

Después de comenzar el año 6-1 y encabezar la Conferencia Este con una victoria sobre los 76ers de FiladelfiaLos Bulls han perdido sus últimos cuatro juegos. Mientras cada oponente estaba por encima de .500 cuando jugaron, cedieron al menos 120 puntos en cada juego.

Sin embargo, la defensa no ha sido la identidad de los Bulls esta temporada ni la pasada, y a pesar de las luchas recientes, los números ofensivos individuales han sido fuertes. Específicamente para Giddey, quien firmó un cuatro años, 100 millones de dólares prórroga durante el verano. Está promediando 21,4 puntos, 9,6 rebotes y 9,3 asistencias en lo que podría verse como un ‘mini’. Luka Doncic‘ role.

Aunque acaba de firmar un nuevo contrato, el jugador de 23 años parece estar superando su contrato. Con White aún sin firmar, Chicago al menos ha asegurado a Giddey, quien ha estado jugando en un Nivel de estrellas 11 juegos en.

Los Bulls también han recibido fuertes contribuciones del delantero de segundo año Buzelis y el adquisición de fecha límite comercial de Jones. Ambos están logrando cifras de anotación más altas de su carrera y han sido titulares en todos los partidos en lo que va del año.

Vucevic se ha mantenido constante, a pesar del lento envejecimiento del pívot de 35 años. Promedia 16,1 puntos, 9,9 rebotes y 3,6 asistencias por partido siendo la principal presencia de veteranos dentro del vestuario.

Chicago tiene un total de seis jugadores con un promedio de puntuación de dos dígitosy ese número podría aumentar con el regreso de las blancas. De todos modos, la pregunta más importante sigue siendo el récord del equipo y si el base puede ayudar a recrear su buen comienzo.