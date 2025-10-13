Los Bulls firman a un ex seleccionado de lotería antes del campo de entrenamiento

El toros de chicago han agregado otro nombre a su plantilla de temporada baja. De acuerdo a Michael Scotto de HoopsHypeChicago ha firmado Kevin Knoxel ex seleccionado de lotería que continúa buscando un hogar duradero en la NBA.

Los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, aunque es probable que se trate de un contrato de Anexo 10: un acuerdo a corto plazo que permitiría a los Bulls retener los derechos de Knox en la G League y asignarlo a la Toros de la ciudad del viento si no entra en el roster principal.

Los Chicago Bulls y Kevin Knox han llegado a un acuerdo, dijeron fuentes de la liga @hoopshype . Knox ha promediado 7,3 puntos en siete temporadas de la NBA combinadas con los Knicks, Hawks, Pistons, Trail Blazers y Warriors.

Otra parada en el largo camino de la NBA

La carrera de Knox ha sido de constante movimiento. El delantero de 26 años ya se ha vestido para seis franquicias diferentes: la Knicks de Nueva York, Halcones de Atlanta, Pistones de Detroit, Portland Trail Blazers, guerreros del estado doradoy ahora, Chicago.

Originalmente seleccionado noveno en el Draft de la NBA de 2018, Knox ingresó a la liga con tamaño, atletismo y promesa de anotación. Su temporada de novato con Nueva York sigue siendo su etapa más productiva. 12,8 puntos y 4,5 rebotes por partido en 75 apariciones. Pero su eficiencia disminuyó y sus minutos disminuyeron rápidamente en las temporadas siguientes.

Durante los últimos cinco años, Knox ha promedió sólo 5,5 puntos por partido mientras salta entre los bancos de la NBA y las plantillas de la G League. El año pasado jugó en Filial de Golden State en Santa Cruzdonde el registró 25,3 puntos y 8,8 rebotes en 12 partidos – producción que le valió una breve convocatoria al final de la temporada.

La apuesta de bajo riesgo de los Bulls

Para los Bulls, este es un movimiento de bajo riesgo: una oportunidad de evaluar a un delantero de 6 pies 7 pulgadas que todavía tiene las herramientas físicas para contribuir. Knox ofrece longitud, una envergadura de 6 pies 11 pulgadas y destellos de puntuación de tres niveles, incluso si la consistencia sigue siendo difícil de alcanzar.

Chicago ya tiene una fuerte profundidad de ala con Patricio Williams, Mateo Buzely isaac yo. Eso hace que sea poco probable que Knox consiga minutos importantes al principio, pero sus derechos de la G League le dan al equipo flexibilidad si se producen lesiones más adelante en el año.

Si el acuerdo es realmente un Anexo 10, Knox podría pasar la temporada en Windy City mientras permanece dentro del sistema de los Bulls, una oportunidad para reconstruir su ritmo y confianza sin la presión de un lugar garantizado en la plantilla.

El resultado final para los alcistas

A estas alturas de su carrera, Knox no es un candidato destacado. Es un volador, un prospecto que alguna vez fue prometedor y que espera estabilidad.

Para Chicago, es una mirada sin riesgos. Una simple adición que no cuesta prácticamente nada y podría proporcionar profundidad en el futuro.

Ha sido un camino sinuoso para el ex seleccionado entre los 10 primeros. Quizás esta parada en Chicago finalmente le ayude a encontrar su equilibrio.