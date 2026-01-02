Los búlgaros retiran euros cuando el país se une al bloque de moneda única







Los búlgaros comenzaron a retirar euros por primera vez el jueves después de que la ex nación comunista se uniera a la unión monetaria del euro como su miembro número 21. Los cajeros automáticos de la capital, Sofía, dispensan euros nuevos billetesreemplazando el lev, que seguirá utilizándose para pagos en efectivo en enero. Sin embargo, las personas sólo recibirán euros a cambio.

El país de casi 6,7 millones de habitantes era uno de los más pobres cuando se convirtió por primera vez en miembro de la Unión Europea en 2007. Unirse al sistema europeo de moneda única significa una integración más profunda de la UE después de su transición en 1989 de una economía de estilo soviético a la democracia y los mercados libres.

El hito se produce en medio de la inestabilidad política, con el gobierno liderado por los conservadores obligado a dimitir en diciembre tras las consecuencias a nivel nacional. protestas anticorrupcióny el escepticismo entre la gente común, alimentado por el temor a los aumentos de precios.

