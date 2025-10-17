Los Bukis traman las fechas finales de la gira de reunión

ley en español los bukis han anunciado el par de fechas finales para su gira de reunión, que debutó internacionalmente en 2021.

Después de casi 40 conciertos en estadios con entradas agotadas desde 2021, y de convertirse en los primeros artistas de habla hispana con una residencia en Las Vegas, el grupo anuncia “¡Tuyos por Siempre! El Gran Cierre de un Ciclo”. Los eventos especiales se llevarán a cabo el 14 de febrero en Houston, Texas, en Daikin Park, y el 20 de febrero, en Inglewood, California, en el SoFi Stadium.

los bukis realizó la gira latina más grande de 2021, ganando 49,6 millones de dólares, según Billboard Boxscore. A principios de este año, el grupo también fue reconocido con un Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood por sus 51 años en la música.

Los Bukis prometen llevar a sus fanáticos a un viaje emocional a través de décadas de éxitos, interpretando clásicos como “Quiéreme”, “Yo Te Busca”, “Mi Najayita”, “Falso Amor”, “Ladrón de Buena Suerte”, “Morenita” y el himno “Tu Cárcel”, entre otros.

El concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles será un regreso a casa para el grupo después de convertirse en los primeros artistas latinos en actuar en el estadio. “Estos dos conciertos pretenden ser una celebración, un gesto de agradecimiento y la culminación de un sueño que revivieron junto a la Bukimanía que los ha hecho inolvidables”, se lee en un comunicado. «Es el momento perfecto para cerrar con broche de oro este viaje. Los Bukis, liderados por Marco Antonio Solís, han invitado a sus fans a sumarse a estas dos noches históricas para conservar el recuerdo de este reencuentro».

Con el anuncio de estas dos fechas, el grupo confirma que los conciertos de Houston y Los Ángeles serán las dos únicas y últimas oportunidades de experimentar la formación original en concierto.

Los boletos estarán disponibles a partir de la preventa de Citi a partir del 21 de octubre a las 10 am, hora del Este. Las preventas adicionales, incluida la preventa de artistas el 22 de octubre a las 10 a. m. hora local, se realizarán antes de la venta general a partir del 24 de octubre a las 10 a. m. hora local en LiveNation.com.