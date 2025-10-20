Los Bucs recuperan al All-Pro Mike Evans para el enfrentamiento de MNF en la semana 8

Finalmente, para el Bucaneros de la Bahía de TampaAlgunas noticias positivas sobre lesiones.

El reportero de CBS Sports NFL Matt Zenitz dio la noticia de que los Buccaneers tendrían al receptor abierto All-Pro de la NFL Mike Evans nuevamente en la alineación para un enfrentamiento de Monday Night Football contra los Leones de Detroit en la semana 8, pocas horas antes del inicio.

Evans ha estado fuera los últimos 3 partidos por una lesión en el tendón de la corva.

“Bucaneros El receptor estrella Mike Evans (tendón de la corva) está listo y jugará esta noche contra los Lions después de perderse los últimos tres juegos, dicen las fuentes. CBS Sports”, Zentiz. escribió en su cuenta oficial X el 20 de octubre.

También existe la posibilidad de que el receptor novato Emeka Egbuka pueda jugar contra los Lions. La selección de primera ronda lidera a los Buccaneers en recepción, pero tuvo que dejar una victoria en la Semana 6 sobre los 49ers de San Francisco con una lesión en el tendón de la corva. Es una decisión en el momento del juego.

«Estamos hablando de que los Detroit Lions básicamente se perdieron toda su secundaria titular esta noche», Adam Schefter de ESPN dijo en The Pat McAfee Show el 20 de octubre. “Creo que Mike Evans va a tocar y Emeka Carnicero También tiene una oportunidad real de jugar esta noche”.