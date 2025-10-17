Los Bucs ofrecen una actualización prometedora sobre las lesiones del WR All-Pro de la NFL Mike Evans

Durante la última semana, la conversación sobre el Bucaneros de la Bahía de Tampa ha comenzado a pasar de los escenarios apocalípticos con respecto a las lesiones a conversaciones que se parecen más a «cuidado cuando recuperen su plantilla completa».

Esto se debe a que los Buccaneers han estado ganando y sin contar con suficientes talentos de Pro Bowl que la mayoría de los equipos simplemente se acurrucarían en posición fetal; solo miren lo que está pasando con los Comandantes de Washington ahora mismo. él

Ahora, para los Buccaneers, la atención puede centrarse en quién regresará y cuándo lo harán: una lista de jugadores que podrían comenzar a regresar al campo en la Semana 7 para un enfrentamiento de Monday Night Football en horario estelar como visitante contra los Leones de Detroit.

Lo más notable es que el receptor estrella mike evans Regresó a la práctica en un rol limitado esta semana después de perderse los últimos 2 juegos por una lesión en el tendón de la corva, pero tenía un día libre programado el viernes.

“Bucs El informe de lesiones ya salió y Mike Evans no practicó, pero le dijeron que era un día libre programado”. Rick Stroud, reportero del Tampa Bay Times escribió en su cuenta oficial de X. “Emeka Egbuka, Chris Godwin, Bucky IrvingJosh Williams todavía está fuera. (Jugador) Riley Dixon Regresé (después de tomar) un día personal”.

Evans podría regresar justo a tiempo

Si Evans efectivamente regresa contra los Lions, no habrá llegado en un momento más crítico para los Buccaneers, ya que ningún grupo de posición en la plantilla se ha visto más afectado por el virus de las lesiones que los receptores abiertos.

Godwin se perdió los últimos 9 juegos de la temporada 2024, los playoffs y los primeros 3 juegos de la temporada 2025 mientras se recuperaba de una dislocación del tobillo izquierdo. Cuando regresó para 2 juegos en la Semana 4 y la Semana 5, fue ineficaz y se perdió la Semana 6 por irritación en ese mismo tobillo lesionado.

Receptor abierto de segundo año Jalen McMillanquien anotó 8 touchdowns como novato, estará fuera al menos hasta la Semana 13 por un esguince de cuello grave.

La última lesión del grupo es la del novato estrella y selección de primera ronda Egbuka, que es cuarto en el NFL con 27 recepciones para 459 yardas y 5 touchdowns, pero se lesionó el tendón de la corva en la Semana 6 y no ha practicado en toda la semana.

¿Quieres uno más? El corredor y corredor de 1,000 yardas Irving se perdió el juego de la semana pasada y probablemente no jugará contra los Lions, tampoco por un problema en el hombro.

Si Evans regresa contra los Lions, correrá junto a un par de receptores abiertos que parecen hambrientos y decididos a hacerse un nombre: el novato. Tez Johnson y equipos especiales de segundo año destacados Kam Johnson Ambos anotaron los primeros touchdowns de su carrera en la victoria 30-19 en la Semana 6 sobre los 49ers de San Francisco.

Más noticias sobre lesiones de los Buccaneers en la semana 7

Los Buccaneers no han tenido la misma mala suerte con las lesiones en el lado defensivo del balón y parte del informe de lesiones antes de la Semana 7 mostró que un par de jugadores que podrían ser críticos contra los Lions están de regreso en pleno apogeo.

Ambos esquineros Zion McCollum (pulgar) y Benjamín Morrison (tendón de la corva) han estado luchando contra problemas de lesiones en las últimas semanas, pero fueron incluidos como participantes de práctica completa tanto el jueves como el viernes, lo cual es fundamental porque los Lions tienen 2 de los mejores receptores abiertos de la NFL en Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams.