Los Bucs entrevistan a Zac Robinson de los Falcons en medio de la búsqueda de OC

El Bucaneros de la Bahía de Tampa Quiere seguir todos los caminos en la búsqueda de un nuevo coordinador ofensivo. Es por eso que algunos fanáticos pueden sorprenderse un poco de que esa búsqueda los haya llevado a un rival divisional.

El domingo por la noche, los Bucs realizó una entrevista virtual con el Halcones‘ Zac Robinson, un coordinador ofensivo que ha liderado un prolífico ataque ofensivo en Atlanta. Robinson es ahora la tercera persona que los Bucs han entrevistado para el puesto desde que despidieron a Josh Grizzard, después de haber realizado entrevistas con leones el coordinador del juego aéreo David Shaw y el entrenador de QB de los Cardinals, Israel Woolfork, el sábado.

Inicialmente, Robinson formó parte del árbol de Sean McVay y ocupó varios puestos en su personal con la carneros. Sin embargo, en 2024, siguió a Raheem Morris a Atlanta para liderar una ofensiva renovada protagonizada por el corredor estelar Bijan Robinson.

Un sistema familiar con producción probada

Si bien Morris fue despedido el 4 de enero después de solo dos temporadas, Robinson aún supervisó una ofensiva que en su primera temporada terminó sexta en yardas netas por juego, ocho en yardas por jugada, quinta en yardas aéreas por juego y quinta en yardas terrestres por juego. Incluso después de perder al QB Michael Penix por lesión a mitad de la temporada, terminaron 14° en yardas por juego y octavo en acarreos.

Este año, la ofensiva tuvo muchos problemas con Penix nuevamente al mando, pero después de un cambio al final de la temporada a Kirk Cousins, los Falcons ganaron sus últimos cuatro juegos, incluido un juego como visitantes contra los Bucs, mientras aumentaron su promedio de anotaciones a 22,5 puntos por juego.

Resultados mixtos en Atlanta, pero signos de adaptabilidad ofensiva

Lo más importante es que durante sus cinco años con los Rams, Robinson trabajó brevemente con Baker Mayfield como su entrenador de mariscales de campo. Mayfield, por supuesto, terminó jugando cuatro partidos para Los Ángeles, lo que, según algunos, condujo al rejuvenecimiento de su carrera. Los Bucs podrían esperar un renacimiento similar para Baker después de un año malo.

Los Falcons todavía tienen a Robinson bajo contrato, lo que significa que pueden bloquear cualquier entrevista adicional, tal como lo hicieron con el coordinador defensivo Jeff Ulbrich. Sin embargo, aparentemente le están permitiendo a Robinson hacer lo que quiera.

Si bien los fanáticos de los Bucs pueden no estar contentos con la noticia de esta entrevista, ya que Robinson ha sido muy difamado a lo largo de su carrera, aún puede aprovechar al máximo una ofensiva fuerte. En sus cinco años de carrera con los Rams, específicamente sus dos años como coordinador del juego aéreo, tanto el QB Matthew Stafford como el WR Puka Nacua ganaron puestos en el Pro Bowl. De hecho, esa fue la temporada de novato de Nacua, donde marcó el NFL récord para la mayoría de las recepciones y yardas de recepción.

Esto continúa con las entrevistas de los Bucs con varios candidatos. Todavía están esperando noticias del coordinador del juego aéreo de los Rams, Nate Scheelhaase, y cuervos Coordinador ofensivo Todd Monken.

Si bien Zac Robinson no es visto como el candidato principal, todavía tiene un historial de crear ofensivas que mantienen el equilibrio. Tanto con los Rams como con los Falcons, tenía las armas necesarias para ser creativo. Con los Bucs esperan algo de eso magia también.