Los Bucks reciben noticias brutales sobre lesiones en un compañero clave de Giannis después de una resonancia magnética

El dólares de milwaukee anunció el 10 de noviembre que adelante Príncipe Tauro tiene una hernia de disco en el cuello y está fuera indefinidamente mientras el personal médico del equipo determina un plan de tratamiento y un cronograma para su regreso. Prince se perdió los últimos dos juegos por lo que el equipo inicialmente catalogó como una distensión en el cuello después de aparecer en los primeros ocho partidos.

Prince, de 31 años, volvió a firmar con Milwaukee este verano después de ser titular en 73 juegos la temporada pasada y abrió la temporada 2025-26 en un papel clave en la banca bajo el entrenador en jefe Doc Rivers. Durante los primeros ocho partidos, promedió 6,1 puntos y 1,6 rebotes en 21,1 minutos y disparó un 42,9% desde el rango de 3 puntos. Los Bucks no proporcionaron un cronograma y los jugadores con lesiones en el cuello a menudo actúan con cautela, haciendo que «indefinidamente» sea el término operativo por ahora.

Qué significa la resonancia magnética para la rotación de Milwaukee

La ausencia de Prince deja a Rivers sin un gran ala en una plantilla que ya se inclina poco en el perímetro. En los últimos dos juegos, Amir Coffey ha asumido el papel, pero a Milwaukee ahora le faltan dos de los ocho mejores jugadores de la rotación de la noche inaugural. Base titular Kevin Porter Jr. se torció el tobillo izquierdo en el primer cuarto del primer partido de la temporada y luego sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha durante el proceso de recuperación, lo que adelgazó aún más la línea de guardia.

Rivers ha alternado entre tamaño y espacio con una apariencia inicial no tradicional: dos escoltas – AJ verde y Gary Trent Jr. – junto al base armador Ryan Rollinscon Giannis Antetokounmpo y Myles Turner en la zona de ataque. La capacidad de Prince para defender una posición y conectar triples abiertos simplificó esas combinaciones, especialmente cuando Rivers quería mantener Kyle Kuzmá en ala-pívot. Sin Prince, Milwaukee puede necesitar más minutos de pelota pequeña de Kuzma en los turnos de tres o más turnos de Coffey, y los enfrentamientos dictan con qué frecuencia Rivers puede mantener a dos escoltas más pequeños en la cancha.

La pregunta inmediata es cómo Milwaukee reemplaza aproximadamente 20 minutos de rotación en el ala y al mismo tiempo redistribuye los 30 minutos que Porter suele tener en la zona de defensa. Coffey tiene el tamaño para perseguir alas más grandes y la sensación para jugar con la gravedad de Antetokounmpo, pero su uso aumentará. Los tiros de Green pueden mantener a flote las segundas unidades, mientras que las repeticiones con el balón de Trent pueden aumentar para estabilizar el juego de guardia cuando Rollins se sienta. Si Kuzma pasa más tiempo como alero pequeño, Rivers puede apoyarse en la protección del aro de Myles Turner para preservar la defensa detrás de alineaciones más pequeñas.

La carga de Giannis y el primer disco

A pesar de las lesiones iniciales, Milwaukee abrió 6-4 detrás del trabajo pesado de Giannis Antetokounmpo. El espacio de Prince en el piso tiene valor en esos minutos liderados por Giannis; perder un 42,9% de la amenaza de atrapar y disparar comprime los carriles de conducción a menos que otros mantengan las defensas honestas. Los Bucks pueden contrarrestar ejecutando más acciones de dos hombres con Giannis y Turner para forzar rotaciones de aro, o presentando grupos escalonados que prioricen tres amenazas de tiro alrededor de Antetokounmpo.

Desde el punto de vista del calendario, las lesiones tan tempranas no deciden una temporada, pero sí ponen a prueba la continuidad y el esquema. Espere que Rivers experimente: más sets para poner a Trent o Green cuesta abajo, pick-and-rolls invertidos para aprovechar el tamaño de Coffey contra los guardias y ocasionales miradas gigantes cuando los enfrentamientos lo permitan. Si el tiroteo se mantiene, los Bucks pueden sobrevivir a corto plazo mientras esperan claridad sobre el cuello de Prince y la rodilla de Porter.

En pocas palabras: Los Bucks pierden un ala 3 y D confiable sin un cronograma firme. Mientras tanto, la profundidad de Milwaukee (y la creatividad de Rivers) determinarán si el inicio temprano de 6-4 se convierte en un trampolín o en una señal de advertencia a medida que la temporada se aprieta.