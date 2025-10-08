‘Los Buccaneers’ se renuevan para la temporada 3 en Apple TV+

«Los bucaneers«Ha sido recogido para una tercera temporada en Apple TV+.

El aclamado drama, basado en la inacabada novela final del mismo nombre de Edith Wharton, sigue a un grupo de jóvenes niñas estadounidenses que sacuden la escena de cortejo en Londres de 1870.

«En la temporada 3, nuestros Buccaneers están luchando. Y lo están haciendo juntos», anuncia un comunicado de prensa que se burla de la renovación. «Cuando llegaron a Inglaterra, todos navegaban por sus primeros amores. Ahora, están buscando los amores de sus vidas. Y con un duque nuevo y enigmático al timón, Tintagel también se enfrenta a un futuro incierto. Si la sociedad inglesa educada pensaba que nuestras chicas estadounidenses sacudieron el bote, este nuevo duque malo está a punto de hundir el barco».

Season 2 of “The Buccaneers” starred Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, Christina Hendricks, Leighton Meester, Grace Ambrose, Maria Almeida, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Greg Wise y Jacob Ifan.

«No podríamos estar más encantados de atar nuestros corsés, deslizándonos con nuestros vestidos de pelota y corriendo sin aliento a través de los acantilados de Tintagel por tercera vez para ver qué aventuras apasionadas que nuestros queridos Buccaneers llegan a la próxima», dijo Katherine Jakeways Katherine Jakeways. «Muchas gracias a Apple TV+ y también a los espectadores devotos por amar el programa tanto como nosotros».

«The Buccaneers» está escrito por Jakeways y la temporada 2 fue dirigida por William McGregor, Rachel Leiterman, John Hardwick y Charlie Manton. Jakeways y Beth Willis sirven como productores ejecutivos, con Joe Innes uniéndose como productora ejecutiva en la temporada 3. «The Buccaneers» es producida para Apple TV+ por The Forge Entertainment, una compañía de Banijay UK.