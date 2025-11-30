Los Buccaneers reciben la última actualización sobre las lesiones de Baker Mayfield

cuando el Bucaneros de la Bahía de Tampa fueron derrotados en Sunday Night Football por el Rams de Los Ángelesalgo aún más preocupante que el producto en el campo apareció al margen: el mariscal de campo estrella panadero mayfield en un cabestrillo.

Mayfield sufrió una lesión en el hombro izquierdo durante la primera mitad y no jugó en la segunda mitad. Teddy Bridgewater reemplazó al QB lesionado. Mayfield ha sido un catalizador para los Buccaneers esta temporada, una de las principales razones por las que han podido mantenerse a flote con los otros problemas de lesiones que han enfrentado. Perderlo convertiría el resto de la temporada de Tampa en una enorme cuesta arriba.

Afortunadamente para los Bucs, Mayfield parece haber evitado algo serio y se espera que juegue el domingo por la tarde contra los Cardenales de Arizona.

Se espera que el QB de los Bucs, Baker Mayfield, catalogado como cuestionable para el domingo debido a una lesión en el hombro izquierdo, juegue contra los Cardinals, según la fuente.

Mayfield no practicó el miércoles antes de ser ascendido a participante limitado el jueves. Estuvo a pleno rendimiento el viernes y todo parece estar en línea para que el veterano QB juegue contra los Cardinals.

Los Bucaneros obtienen refuerzos contra Arizona

Con Baker Mayfield listo para jugar el domingo, Tampa Bay también recuperará a un par de jugadores clave para el juego.

corriendo de regreso Bucky Irving y apoyador Haason Reddick jugará el domingo.

Irving se ha perdido más de dos meses por lesiones en el hombro y el pie, y el juego terrestre de los Buccaneers se ha visto afectado por ello. Rachaad White no ha podido brindar la ventaja que aporta Irving, mientras que Sean Tucker, fuera de un juego contra Buffalo, no ha sido un campeón mundial.

Irving corrió para más de 1,000 yardas en su temporada de novato en 2024, y al mismo tiempo demostró ser un gran corredor para atrapar pases. Su versatilidad transforma por completo la ofensiva de los Buccaneers.

Reddick se ha perdido los últimos cuatro partidos por lesiones de tobillo y rodilla, un tramo en el que la defensa de Tampa ha permitido 124 puntos. El ex jugador de bolos profesional les dará a los Buccaneers una gran mejora en su carrera de pases este fin de semana.

El receptor abierto Chris Godwin también regresó de una lesión la semana pasada, pero solo atrapó dos pases para nueve yardas en cuatro objetivos. Los fanáticos de los Bucs esperan que tenga un papel elevado esta semana contra una secundaria mediocre de Arizona.

Buccaneers buscan ampliar el liderazgo en la NFC Sur

Parecía que Tampa Bay iba a quedarse con la NFC Sur a principios de temporada, ya que tuvo un comienzo de 6-2 mientras Carolina, Atlanta y Nueva Orleans flaqueaban. Sin embargo, los Bucs ahora han perdido tres partidos seguidos y tienen solo medio juego de ventaja por delante de un equipo de Carolina con rachas.

La buena noticia para Tampa es que han escapado del desafío de mitad de temporada. Se enfrentaron a Detroit, Nueva Inglaterra, Buffalo y Los Angeles Rams en un lapso de seis semanas, todas las cuales terminaron con derrotas.

Los Buccaneers ahora terminarán su temporada compitiendo contra Arizona 3-8, Nueva Orleans 2-9, Atlanta 4-7, Miami 4-7 y Carolina dos veces. A falta de tres partidos para el primer partido contra el panterasuna racha ganadora de tres juegos le quitaría mucha presión a ese enfrentamiento.

Bucs-Cardinals comenzará a la 1 pm en Tampa Bay con los Bucs como favoritos por tres puntos y medio.