Los Bruins podrían recibir malas noticias según la opinión médica de expertos

El Bostón Los Bruins dieron dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás el sábado por la noche. Ellos vencieron al Canadienses de Montreal 3-2 en el Bell Center para mantener su racha ganadora. Pero el club también perdió a dos titulares habituales.

En particular, la mayor pérdida fue el defensa. charlie mcavoy. El principal defensa de los Bruins fue el desafortunado receptor de una bofetada de Noah Dobson que lo golpeó en la cara a mitad del segundo período.

He aquí un vistazo al incidente:

Querido señor… Charlie McAvoy recibe un badajo directo a la boca. Realmente espero que esté bien. Eso da miedo.

El disparo pareció haber alcanzado a McAvoy en la boca. Cayó inmediatamente con un dolor evidente. El blueliner de los Bruins necesitaba ayuda para salir del hielo.

Más tarde, el club anunció que McAvoy no regresaría al juego.

ACTUALIZACIÓN: Charlie McAvoy (parte superior del cuerpo) no regresará al juego de esta noche.

La horrible herida parecía grave, como mostró la repetición. Pero según el experto médico de la NHL, Dr. Harjas Grewal, las cosas podrían ser más complicadas.

Esto es lo que Grewal dijo:

Esperemos que McAvoy no tenga ningún hueso roto. Los plazos son variables ya que los jugadores regresan antes con una jaula a veces debido a huesos faciales rotos. También son importantes las lesiones dentales evidentes y el control de conmociones cerebrales. https://t.co/8dFqgMPR2y – Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) 16 de noviembre de 2025

Entonces, evidentemente, el trabajo dental será un tema importante aquí. Dependiendo de la gravedad del problema, McAvoy podría perderse varios partidos. Si no hay otra lesión más allá de eso, McAvoy podría regresar a la alineación antes de lo previsto.

Pero la mayor preocupación podría ser una conmoción cerebral. McAvoy probablemente entró en el protocolo de conmoción cerebral. Si es absuelto, las cosas podrían mejorar para el veterano blueliner. Sin embargo, un diagnóstico de conmoción cerebral podría complicar aún más las cosas para McAvoy y los Bruins.

El equipo está avanzando en este momento y perder a su defensa número uno sería un duro golpe para su impulso actual.

McAvoy se somete a pruebas antes de regresar a Boston

Después del juego, Bruins entrenador Marco Sturm habló con los medios. Proporcionó una actualización sencilla sobre McAvoy. El jefe del banco de Boston fue sincero acerca de que McAvoy se sometería a pruebas en Montreal.

Una vez que los médicos del área de Montreal ofrezcan su diagnóstico, McAvoy regresará a Boston para una evaluación adicional. Es probable que esa evaluación también sea examinada de cerca por el personal médico del equipo de EE. UU. El equipo de EE. UU. anunciará su lista olímpica de 2026 en diciembre y necesitará conocer el estado de McAvoy.

Más noticias sobre el estado de Charlie McAvoy deberían recibirse el lunes o martes. Mientras tanto, lo más probable es que los Bruins se queden sin McAvoy para su partido del lunes por la noche contra los Carolina Hurricanes. Luego, el club realizará un viaje de tres partidos por la costa oeste comenzando en Anaheim el miércoles por la noche. Es muy poco probable que McAvoy haga ese viaje. Entonces, el mejor de los casos sería que McAvoy se reincorpore al equipo el 28 de noviembre en Boston cuando los Bruins se enfrenten a los New York. guardabosques.

Los Bruins también pierden a Viktor Arvidsson

Otra baja el sábado por la noche fue el delantero Viktor Arvidsson. Arvidsson abandonó el partido al final del tercer tiempo. Sturm dijo que Arvidsson sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo. El técnico dijo a los medios después del partido:

«Estará fuera, la parte inferior del cuerpo. No sé cuánto tiempo. Supongo que tendremos que esperar y ver».

Perder a Arvidsson por un período prolongado también representaría una pérdida significativa para los Bruins. Arvidsson anotó contra Montreal el sábado por la noche. Ahora suma seis goles y cuatro asistencias para 10 puntos en 20 partidos. No se sabe cuándo el jugador de 32 años podrá regresar a la alineación de los Bruins.