Los Browns son el principal socio comercial de Russell Wilson después del acuerdo con Joe Flacco

Los Cleveland Browns acaban de cambiar al veterano Joe Flacco a los Cincinnati Bengals, aunque eso no significa necesariamente que hayan terminado de realizar transacciones dentro de la sala de QB.

Actualmente en la lista activa están Dillon Gabriel, Shedeur Sanders y Bailey Zappe. Cleveland elevó a Zappe del equipo de práctica mientras el equipo decide esta semana si el veterano de cuarto año o Sanders, un novato de quinta ronda, servirán como respaldo de Gabriel.

Por el momento, los Browns todavía están intentando ganar partidos de fútbol. Y mientras ese sea el caso, existe la posibilidad de que Zappe pueda jugar.

Ian Rapoport informó el 4 de octubre que Cleveland no quería elevar a Sanders al rol de QB2 en la Semana 5 a pesar de haber degradado a Flacco, porque el cuerpo técnico no quería que Sanders tuviera que intervenir en un juego en el que la ofensiva estaba adaptada a Gabriel. En cambio, los Browns tienen la intención de continuar desarrollando a Sanders y eventualmente darle una semana completa de práctica como titular con una ofensiva diseñada para él, y luego dejarlo comenzar a trabajar.

Entonces, en un escenario en el que Gabriel se lastima y Sanders no está listo, Zappe podría terminar siendo el hombre. Sin embargo, existen mejores opciones que Zappe y a precios razonables.

Cleveland mantuvo a Zappe en el equipo de práctica desde finales de la pretemporada. Entonces, si el objetivo de los Browns realmente es ganar y quieren una opción de calidad detrás de Gabriel que no sea Sanders, entonces un jugador como Russell Wilson de los New York Giants podría tener sentido.

Russell Wilson es lo suficientemente económico como para que los Browns consideren seriamente un intercambio

Cleveland probablemente podría conseguir a Wilson por el precio de una selección de sexta o séptima ronda.

Más allá de eso, a pesar de ganar 10,5 millones de dólares En 2025, el salario base de Wilson es de sólo 2 millones de dólares. Eso significa que incluso un equipo con problemas de tope salarial como los Browns podría darse el lujo de absorber su acuerdo con relativa facilidad.

Kristopher Knox de Bleacher Report nombró a Wilson como uno de los 10 principales candidatos comerciales de la NFL de cara a la Semana 6, y también destacó a Cleveland como uno de sus dos principales lugares potenciales para aterrizar.

«Ian Rapoport y Mike Garafolo de NFL Network informaron a fines del mes pasado que se espera que Wilson atraiga interés comercial antes de la fecha límite». Knox escribió el miércoles 8 de octubre. «¿La razón principal por la que Wilson podría atraer interés? Es tacaño. Con un salario base de sólo $2 millones, sería una alternativa de presupuesto para cualquier equipo que actualmente tenga un mal juego de mariscal de campo o que necesite un mentor veterano».

Russell Wilson sigue siendo QB suplente de la NFL viable, puede ofrecer a los Browns un mejor juego y orientación para novatos que Bailey Zappe

Wilson no es el futuro de los Browns, aunque podría ofrecer a Gabriel y Sanders más orientación que Zappe. Y Wilson ciertamente tiene un piso y un techo de rendimiento más altos que Zappe, a pesar de ser 10 años mayor.

Wilson lanzó para 450 yardas y tres touchdowns en una derrota en tiempo extra ante los Dallas Cowboys en la Semana 2. Y aunque su juego en las Semanas 1 y 3 fue lo suficientemente malo como para que los Giants lo reemplazaran con el novato Jaxson Dart, Wilson todavía tiene sentido como reserva en la NFL.

Jameis Winston, quien juega con un contrato de dos años, actualmente ocupa ese puesto en Nueva York. Como tal, Wilson realmente no tiene un lugar allí. Por el módico precio de 2 millones de dólares, tal vez podría encontrar un hogar temporal en Cleveland.