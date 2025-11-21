Los Browns revelan noticias sorpresa sobre la lesión de Myles Garrett antes de la semana 12

Sin duda, cuando hay una marrones práctica y el No. 95 no está en el campo, hay motivo de preocupación. Ese fue el caso el viernes, cuando los Browns hicieron su preparación final antes de dirigirse a Las Vegas para un enfrentamiento en el sótano de la AFC con los asaltantes. Corredor de borde estelar Myles Garrettquien esta liderando el NFL en capturas y tiene la oportunidad de batir el récord de todos los tiempos de la liga, no estaba en el campo.

Sin embargo, resulta que no hay motivo para entrar en pánico. Garrett simplemente se quedó fuera debido a una enfermedad y el equipo espera que esté lo suficientemente sano para jugar el domingo. Garrett, quien tuvo cuatro capturas el domingo y empató el récord de tres juegos de la NFL de Richard Dent con 10.0 capturas desde la Semana 8, no apareció en el informe de lesiones del equipo del viernes.

Dent estableció esa marca en 1984.

Myles Garrett y los Browns podrían aterrorizar la línea ofensiva de los Raiders

Garrett lidera la NFL con 15.0 capturas en la temporada para los Browns, lo que lo coloca en ritmo de 25.5 capturas. El récord de todos los tiempos pertenece a Michael Strahan del Gigantesquien tuvo 22.5 en 2001. Si todo va según lo planeado, podría tener una gran semana contra los Raiders. que permiten 3,1 capturas por partido. Eso es el puesto 26 en la NFL.

En Pro Football FocusLa línea ofensiva de los Raiders ocupa el puesto 31 en la liga, luego de una semana en la que cedió 27 presiones a los vaqueros el lunes por la noche. Dallas anotó cinco capturas en el juego.

Como señaló PFF, “Debido a Jackson Powers-JohnsonDespués de la lesión, Will Putnam entró en la alineación y participó en las 60 jugadas como centro. Sin embargo, Putnam concedió seis presiones, incluidas tres capturas, lo que llevó a una mala calificación de bloqueo de pases de 17,6 PFF”.

Garrett, seguramente, se estará relamiendo.

Myles Garrett tiene «mucho más para dar»

El hecho es que Garrett podría concluir su temporada 2025 donde está, después de 10 juegos, y aún tener lo que la mayoría llamaría una excelente temporada de cazamariscales para los Browns. Pero el coordinador defensivo Jim Schwartz dijo el jueves que nota que Garrett todavía tiene más en el tanque a medida que el equipo se acerca a la recta final.

«Tiene mucho más que dar y está muy orgulloso de él por dónde se encuentra ahora, pero esta no es la historia final todavía». Schwartz dijo. «Está haciendo un muy buen trabajo dentro del esquema y, como les he dicho antes, siempre estoy más orgulloso de la forma en que ejecuta la carrera en lugar de cómo presiona al pasador. Y hay mucho de qué estar orgulloso, la forma en que presiona al pasador…

«Tenemos muchos más partidos por jugar y hay muchas más cosas maravillosas que él puede hacer por nosotros. Así que ahí es donde estoy. No necesitamos hacer una autopsia de la temporada antes de que se haya escrito el capítulo final y él tiene muchos capítulos por escribir».

El renacimiento de los Browns nunca llegó

Por supuesto, no es una temporada fácil para Garrett, quien había solicitado un canje a los Browns a principios de este año calendario antes de que se le concediera un enorme contrato nuevo de cuatro años y $160 millones que lo convenció de quedarse. Tenía la esperanza de que su permanencia ayudaría a liderar un resurgimiento de los Browns, pero a pesar de toda su excelencia individual, el equipo todavía tiene marca de 2-8.

«Es una bendición tener la oportunidad de tener cinco, cuatro, sin importar cuántas (capturas) sean», dijo Garrett esta semana. «Así que estoy agradecido por eso. Sabes, esos muchachos estaban apurando el trasero, y siempre hablamos de que cuatro agresores equivalen a uno, y creo que tuvimos un gran día apurando al pasador, y todos queremos algunas jugadas».