Los Browns reciben malas noticias sobre una posible reunión de Jim Schwartz después de la última actualización

Jim Schwartz se reunió recientemente con el marrones de cleveland pero su regreso como coordinador defensivo todavía va en la dirección equivocada.

Schwartz era un finalista para el puesto de entrenador en jefe de los Brownspero la organización finalmente contrató a Todd Monken para reemplazar a Kevin Stefanski. la decision Según se informa, no le sentó bien a Schwartz.quien salió furioso del edificio, empacó su oficina y le dijo a sus allegados que había terminado en Cleveland.

Eso podría dejar al personal de Monken sin el arquitecto de una de las defensas más dominantes de la NFL. Monken no quiso hablar del estado de Schwartz durante su rueda de prensa de presentación el martes.

«En primer lugar, creo que Jim es un excelente coordinador defensivo, creo que todos estaríamos de acuerdo con eso». monken dijo. «Pero creo que es un poco inapropiado de mi parte comentar sobre eso en este momento».

El gerente general de los Browns, Andrew Berry, también declinó hacer comentarios sobre Schwartz, quien tiene contrato para la próxima temporada.

«Tenemos un gran respeto por Jim y todo eso», dijo Berry. «Pero este no es el escenario».

El DC de los Browns, Jim Schwartz, se reunió con Todd Monken

Los Browns han hecho No es ningún secreto su admiración por Schwartz.quien ha supervisado la defensa de Cleveland durante las últimas tres temporadas. Idealmente, al equipo le gustaría que permaneciera en su lugar y continuara entrenando con Monken. Pero cualquier esperanza de eso parece estar desvaneciéndose.

Información privilegiada de los marrones Mary Kay Cabot de cleveland.com informó que Schwartz regresó a las instalaciones del equipo el lunes, presumiblemente para discutir su futuro. Aún así, las señales apuntan a que se marchará.

«Me dijeron que Jim Schwartz estaba en el edificio ayer. Estoy seguro de que fue entonces cuando esos dos tipos juntaron sus cabezas y hablaron», dijo Cabot. «Pero ciertamente sonó como un hombre que no cree que vaya a tener a su coordinador defensivo a mano».

Todd Monken dice que la defensa de los Browns se centra más en los jugadores

Monken enfatizó que no tiene intención de cambiar el sistema defensivo del equipo y sugirió que la unidad de élite de los Browns está impulsada más por el personal que por un solo coordinador.

«Tuve la oportunidad de hablar con Jim», dijo Monken, quien anteriormente fue el coordinador ofensivo del equipo. Cuervos de Baltimore. «Ha sido una (improperio) ir en contra de su defensa seis veces en los últimos tres años. Esquemáticamente, y más importantemente contra los jugadores. Porque en última instancia, es un juego de jugadores, eso es lo que es. Es nuestro trabajo como entrenadores desarrollar sistemas que permitan a los jugadores jugar rápido.

«Cuando me estaba preparando para los Cleveland Browns, no estaba tratando de atacar a Jim Schwartz, estaba atacando a Myles Garrett. Y cuando estaba deslizando una protección hacia los patrocinadores externos o a Grant Delpit, que estaban atacando desde el borde, estaba deslizando la protección de los jugadores. Y cuando me preocupaba lanzar hacia la derecha contra Denzel Ward o Tyson Campbell hacia la izquierda, era a ellos a quienes me preocupaba lanzar».

Monken ya ha trabajado para construir su personal ofensivo. Pero pronto podría estar buscando un nuevo coordinador defensivo.