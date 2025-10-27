Los Browns reciben información actualizada sobre la lesión del apoyador novato Carson Schwesinger

El marrones de cleveland se encontraron nuevamente en la columna de victorias en la Semana 8 después de obtener una victoria alentadora sobre los Delfines de Miami una semana antes. con un 32-13 derrota a manos del Patriotas de Nueva InglaterraLos Browns han vuelto a la mesa de dibujo, mientras continúan intentando descubrir cómo lograr que su ofensiva apoye su sólida defensa.

Como si perder no fuera suficientemente malo, Cleveland perdió una pieza clave de su defensa, apoyador novato Carson Schwesingera una lesión de tobillo en el camino en este. Después de que su día terminó prematuramente, el equipo recibió una dura actualización sobre su estado de lesión, ya que parece que Schwesinger se verá obligado a perderse algún tiempo en medio de su fuerte campaña de debut en el NFL.

Carson Schwesinger se perderá tiempo por lesión en el tobillo

La resonancia magnética confirmó un esguince en la parte alta del tobillo, pero no se cree que sea grave. Carson Schwesinger será reevaluado después del descanso para ver cuándo podría jugar. https://t.co/hJRSogWYJb – Ian Rapoport (@RapSheet) 27 de octubre de 2025

En la primera mitad de su competencia contra los Patriots, los Browns hicieron un buen trabajo al limitar al mariscal de campo estrella de segundo año Drake Maye y su poderosa ofensiva. Los Pats tuvieron que conformarse con sólo tres goles de campo en la primera mitad, pero Cleveland no pudo despegar en la ofensiva, anotando sólo un touchdown en su primera serie antes de ser rápidamente cerrado.

Finalmente, Maye se dio cuenta de las cosas y llevó a Nueva Inglaterra a otra victoria. Perder a Schwesinger, quien rápidamente se convirtió en una pieza clave de la defensiva de los Browns, ciertamente no ayudó. A lo largo de ocho juegos, Schwesinger ha sido una máquina absoluta, acumulando 64 tacleadas, una captura, una intercepción y un pase desviado para Cleveland.

Schwesinger, selección general número 33 en el Draft de la NFL de 2025, ha sido uno de varios jugadores que han ayudado a convertir la defensa de los Browns en una de las mejores unidades de la liga. Poco después de la derrota de Cleveland ante NE, se confirmó que Schwesinger había sufrido un esguince en la parte alta del tobillo y, aunque se perderá tiempo, se informa que no es una lesión tan grave como podría haber sido.

Los Browns esperan que la ausencia de Carson Schwesinger no sea larga

Perder a Schwesinger, aunque sea por un corto período de tiempo, es un golpe brutal para los Browns. Su cuerpo de apoyadores ya está en malas condiciones, ya que Jeremiah Owusu-Koramoah, Nathaniel Watson y Winston Reid ya están en la reserva de lesionados. Eso significa que Jerome Baker y Eastern Mascaraenas-Arnold tendrán la tarea de ayudar a Devin Bush y Mohamoud Diabate a tomar el relevo por el momento.

La buena noticia para Cleveland es que tiene su semana de descanso en la Semana 9, lo que significa que Schwesinger tendrá algo de tiempo extra para recuperarse. Sin embargo, es probable que no esté listo para jugar en la Semana 10, ya que los esguinces de tobillo generalmente tardan un par de semanas en recuperarse. De todos modos, los Browns disfrutarán de su tiempo libre antes de centrar su atención en su competencia de la Semana 10 contra los de una victoria. Jets de Nueva York.