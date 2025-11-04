Los Browns intercambian un cazamariscales por 4,75 millones de dólares a un contendiente de la NFC

El marrones de cleveland hicieron su primer trato en la fecha límite de cambios de la NFL, transfiriendo un cazamariscales a un contendiente de la NFC.

Cleveland cambió al ala defensiva Joe Tryon-Shoyinka y una selección de séptima ronda para el Osos de chicago para una selección de sexta ronda, de acuerdo a Adam Schefter, experto de la NFL de ESPN. Tryon-Shoyinka firmó un contrato por un año y 4,75 millones de dólares contrato con los Browns esta temporada baja.

«Otro intercambio: los Browns están enviando al DE Joe Tryon-Shoyinka y una selección de séptima ronda a los Chicago Bears a cambio de una selección de sexta ronda, según las fuentes. Chicago perdió al DE Dayo Odeyingbo por una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada el domingo, y ahora cambia por un posible reemplazo dos días después», Schefter escribió en X.

Cleveland no recibió mucho a cambio de Tryon-Shoyinka, quien no tuvo mucho impacto para los Browns. Él Jugó en 8 juegos, registrando 9 tacleadas.y fue un respaldo detrás Myles Garrett.

Los Bears, mientras tanto, añaden algo de ayuda para presionar al pasador para apuntalar su defensa, que ha tenido problemas esta temporada. Chicago ha tenido un inicio de 5-3 y está justo fuera del panorama de los playoffs.

Tryon-Shoyinka fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2021 por el Bucaneros de la Bahía de Tampa. Jugó cuatro años con los Buccaneers y firmó con los Browns después de que Tampa Bay rechazó su opción de quinto año sobre él.

En su carrera en la NFL, Tryon-Shoyinka registró 147 tacleadas, 15 capturas, 2 balones sueltos forzados y 1 balón suelto recuperado.

Se esperaba que los Browns fueran compradores antes de la fecha límite

Aunque Cleveland canjeó a Tryon-Shoyinka, se esperaba que los Browns fueran compradores antes de la fecha límite.

Cleveland quería agregar jugadores más impactantes a la lista. Schefter informó que los Browns se esperaba que fueran compradores antes de la fecha límite.

Si los Browns son realmente compradores, tal vez eso signifique que personas como David Njoku y Jérôme Ford podría permanecer en Cleveland, a pesar de que ambos están pendientes de ser agentes libres.

Insider insta a Cleveland a adquirir ayuda para receptores

Si los Browns van a ser compradores, Cleveland podría buscar agregar ayuda en la ofensiva.

NFL El analista Daryl Ruiter de 92.3 The Fan instó a Cleveland hacer un movimiento para adquirir ayuda del receptor.

«Intentaría añadir un tackle ofensivo y un receptor abierto», Ruiter dicho los lunes. Preferiblemente un receptor abierto de más de 6 pies de altura. … Simplemente creo que ahí es donde debería estar la prioridad. No creo que los Browns necesiten selecciones de draft; Necesitan jugadores en este momento. Sería fantástico si Andrew Berry pudiera realizar otro intercambio entre Greg Newsome y Tyson Campbell y traer a otro jugador que pueda ayudar a este equipo de fútbol”.

Ruiter cree que los Browns necesitan ver qué tienen en Gabriel, razón por la cual Cleveland debería conseguir ayuda como receptor. Tampoco cree que los Browns deban realizar cambios. Wyatt Teller o cualquiera de los linieros ofensivos.

«No soy partidario de canjear a ninguno de los linieros ofensivos, ni siquiera a los muchachos con contratos vencidos», agregó Ruiter. «Simplemente no creo que eso tenga sentido cuando tienes mariscales de campo jóvenes y ya tienes problemas en la línea ofensiva».

Los Browns saldrán de gira para jugar el Jets de Nueva York el domingo.