Los Browns hacen una llamada final sobre el destino de Kicker después de que el juego decida las fallas

El Cleveland Browns parecer listo para rodar con Otro szmyt por otra semana después de su miserable debut contra el Bengals de Cincinnati.

Szmyt perdió dos patadas muy importantes contra los Begnals durante una derrota por 17-16. Navegó un punto extra y un gol de campo de 36 yardas a la derecha. El gol de campo de chips-shot le habría dado a los Browns la ventaja con poco más de dos minutos restantes en el último cuarto.

Si bien muchos predijeron que los Browns estarían buscando un nuevo pateador esta semana, Cleveland parece estar listo para darle otra oportunidad a Szmyt. Los Browns no probaron un pateador el martes, Según Mary Kay Cabot de Cleveland.com.

El movimiento estaría en línea con lo que los Browns han dicho esta semana, respaldando a Szmyt a pesar de las fallas.

Obviamente, Andre sabe que confiamos en él, sabe que tiene que venir por nosotros en esos momentos «. El entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, dijo el lunes. «Pensé que tenía un calentamiento realmente bueno. Golpeó un par temprano en el juego y, ya sabes, se perdió esos dos al final y esas son patadas que esperamos que haga. Pero realmente estoy enfocado en ese juego y esperamos que llegue por nosotros».

No probar un pateador el martes no significa que Szmyt sea completamente seguro. Pero tal como está, parece que buscará la redención el domingo en el camino contra el Ravens de Baltimore.

El pateador de los Browns Andre Szmyt ganó la batalla en el campamento de entrenamiento

El enfrentamiento con los Bengals marcó el debut de la NFL de Szmyt. Fue firmado como agente libre no reclutado por el Bears de Chicago en 2023 pero no hizo la lista. También ha pasado tiempo en la UFL, donde jugó para los St. Louis Battlehawks. Szmyt tuvo una fuerte carrera universitaria en Syracuse, ganando el Premio Lou Groza en 2018.

Golpeó el titular Dustin Hopkins para el concierto con una pretemporada perfecta. Hopkins bateó un 66% de su carrera en su carrera de sus goles de campo (18 de 27) la temporada pasada y también perdió tres puntos adicionales. Esa fue una fuerte disminución de 2023, cuando fue 33 de 36 en general y un perfecto 8 de 8 de más de 50 yardas. Su fuerte demostración ese año le valió una extensión de tres años, colocándolo entre los pateadores mejor pagados de la liga en ese momento. Hopkins sigue siendo un agente libre.

«Creo que Andre (Szmyt) hizo un buen trabajo desde que estuvo aquí, aprovechó cada oportunidad que le dimos», dijo Bubba Ventrone, coordinadora de equipos especiales de Browns, la semana pasada. «Y simplemente tomó una decisión, se sintió que era lo correcto para nuestro equipo».

Browns Shuffle Practice Squad Players

Los Browns hicieron una mudanza de la lista de martes el martes, Jugadores de escuadrones de práctica barajando. Cleveland firmó el tackle defensivo Ralph Holley al escuadrón de práctica y Lanzado RB Trayveon Williams Del equipo de práctica.

Holley (6 pies 0, 285 libras) está oficialmente en su primera temporada de la NFL en el oeste de Michigan. Pasó toda la temporada baja y pretemporada con los Browns este año. También ha pasado tiempo en la USFL y CFL.

Los Browns se dirigirán a Baltimore esta semana buscando recuperarse de la dolorosa pérdida de la Semana 1. Cleveland es un desvalido de 12.5 puntos para el enfrentamiento, por apuesta de ESPN.