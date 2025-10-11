Los Browns hacen cambios en su plantilla antes del choque con los Steelers

Los Cleveland Browns han anunciado un movimiento en su plantilla antes de su choque de la Semana 6 con los Pittsburgh Steelers.

Los marrones tienen esquinero elevado Tre Avery del equipo de práctica para el choque de la AFC Norte. Avery está en su cuarta temporada en la NFL procedente de Rutgers. Originalmente firmado por los Titans como agente libre no reclutado en el draft de 2022, Avery ha aparecido en 40 juegos de su carrera con Tennessee y Cleveland.

Los Browns necesitaban agregar algo de profundidad adicional en la posición de esquinero luego de la comercio de Greg Newsome. Cleveland envió a Newsome a los Jacksonville Jaguars esta semana.

Ha sido una semana ocupada para los Browns como esquinero. cleveland fichó al back defensivo Dom Jones a la lista activa del equipo de práctica y agregó a Dee Williams al equipo de práctica, continuando barajando profundidad en la secundaria.

Los Browns iniciarán a Tyson Campbell contra los Steelers

Los Browns iniciarán con Tyson Campbell frente a Denzel Ward contra los Steelers. Campbell llegó en el intercambio de Newsome. Tiene sólo unos días de práctica en su haber, pero se siente listo.

«Creo que simplemente tener conciencia de la situación en la que te encuentras y tratar de arreglar lo que sea que pueda ayudar al equipo a ganar juegos», dijo Campbell. «Ya sean nuestros hábitos de práctica o nuestra comunicación. Así que trato de centrarme en ellos y tratar de ser útil en la medida de lo posible».

A los Browns les agradaba Newsome, pero sienten que Campbell, quien está firmado hasta la temporada 2028, encajará muy bien en su tacaña defensa.

«Tengo que decir que probablemente no encajaba muy bien en el cambio de esquema (de los Jaguars)», dijo el jueves el coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz. «Y probablemente sea un esquema más adecuado para nosotros. Es un buen tipo de portada de prensa, desafía a los muchachos en la parte exterior del campo. Cada vez que hay un cambio en un entrenador en jefe, coordinador defensivo, gerente general, a veces las decisiones y las cosas que les gustaban sobre las habilidades de un jugador en un régimen anterior podrían no encajar. Y creo que era esa oportunidad aquí».

Greg Newsome, ex CB de los Browns, sorprendido por el intercambio

el comercio tomó a Newsome con la guardia baja. La ex selección de primera ronda había sido titular en los primeros cinco juegos y se estaba desempeñando bien. Después de pasar las últimas temporadas principalmente como níquel del equipo, un lesión que pone fin a la temporada a Martin Emerson Jr. abrió la puerta para que Newsome recuperara un papel titular en el exterior.

«Lo más importante son solo los chicos» Newsome dijo del comercio. «He estado con algunos de estos muchachos toda mi carrera, especialmente un tipo como Denzel Ward. Ese es mi hermano de por vida. Así que no estar en el campo con él definitivamente va a ser difícil, pero es como si esto fuera lo que Dios tenía para mí.

«Así que estoy muy emocionado de estar aquí, estar con esta defensa [that is] El número uno en comida para llevar en este momento”.

La primera experiencia de acción de Newsome con los Jaguars será en casa contra los Seattle Seahawks. Cleveland se dirige a Pittsburgh para un choque de la AFC Norte con los Steelers.