Los Browns dejan claros los sentimientos sobre Quinshon Judkins antes de la semana 1

La semana del juego ha llegado para el Cleveland BrownsPero el equipo todavía no tiene claridad sobre cuándo estará disponible el corredor de novatos Quinshon Judkins.

Judkins sigue siendo el único novato sin firmar en la NFL, un situación enrevesada para Cleveland Después de seleccionarlo en el número 36 en general. Inicialmente se retiró buscando un acuerdo garantizado, una postura adoptada por varias selecciones tempranas de segunda ronda. Pero su arresto en julio complicó aún más asuntos, incluso después de que los fiscales se negaron a presentar cargos.

Judkins fue Detenido el 12 de julio y acusado de delito menor de batería doméstica en relación con un presunto incidente que involucra a su novia. Los fiscales dijeron que dejó caer el caso Después de revisar informes policiales, imágenes de la cámara corporal, video de vigilancia, fotos, registros telefónicos y la declaración jurada de la mujer que supuestamente golpeó.

La investigación de la liga sobre el asunto permanece abierta, dejando abierta la posibilidad de disciplina. Los Browns no han proporcionado actualizaciones, y el entrenador en jefe Kevin Stefanski ofreció poco cuando se les pidió el lunes.

«No tengo una actualización» Stefanski dijo.

Presionó si Judkins podría adaptarse en la Semana 1 si firma a finales de esta semana, Stefanski se negó a especular.

«Sí, no puedo entrar en eso», dijo. «Difícil de especular».

Browns confía en RB Jerome Ford

Con Judkins fuera de la mezcla, veterano Jerome Ford se espera que lleve la carga para los Browns. Ford ha intensificado cuando fue necesario anteriormente, completando Nick Chubb Las últimas dos temporadas.

Ha registrado 18 aperturas, corriendo para 1390 yardas y siete touchdowns durante su tiempo en Cleveland. Ford también ha enganchado 81 recepciones para 544 yardas y seis touchdowns más.

«Es un jugador que hace grandes jugadas. Tiene la velocidad para ir a la distancia en cualquier momento que toca la roca», dijo Stefanski. «Él nos devolvió la patada cuando no había hecho en el pasado y se desarrolló y trabajó duro en eso y se convirtió en un buen regresador. Entonces, es un tipo en el que podemos confiar en el juego de carrera, confiar en el juego de pase y tiene ese rasgo de velocidad de élite».

Ford fue una ocurrencia tardía esta temporada baja para los Browns. Tomó un Corte salarial para permanecer en Cleveland Después de agregar a Judkins y Dylan Sampson en el draft.

«Realmente no necesito (el trabajo inicial) para la motivación», dijo Ford. «Estoy listo para ir a la puerta, tratar todos los días y todo como mi número se llamará y estoy listo».

Browns firmó RB Raheim Sanders

Ford, Sampson y recién firmados Raheim Sanders Titular del grupo corredor de Cleveland en la Semana 1. Sanders, un agente libre no reclutado que parpadeó con los Chargers de Los Ángeles durante la pretemporada antes de ser renunciado, mostró suficiente potencial para obtener un reclamo de los Browns.

«Niño muy inteligente. Está recogiendo todo muy rápido», dijo el entrenador en jefe Kevin Stefanski. «Duce (Staley) podrá pasar un tiempo extra con él el lunes para alcanzarlo, pero es muy inteligente, por lo que está trabajando duro en eso».

Sanders jugó su fútbol universitario en Carolina del Sur y Arkansas. En 44 juegos universitarios de carrera, corrió para 3,111 yardas y 28 touchdowns.

Los Browns abren la temporada regular el domingo en casa contra el Bengals de Cincinnatidonde establecer la ejecución será una prioridad clave para el campo Backfield.