Los Browns dan un gran paso hacia la contratación del entrenador John Harbaugh

El marrones de cleveland han lanzado oficialmente su sombrero al ring por los servicios del ex Cuervos de Baltimore entrenador en jefe John Harbaugh.

Dianna Russini de The Athletic informó el sábado 10 de enero que Cleveland se comunicó con la representación de Harbaugh y está en el proceso de fijar una fecha y hora para una entrevista.

Puede agregar oficialmente a los Cleveland Browns a la lista de equipos que se comunicaron con John Harbaugh para programar una entrevista para su puesto vacante de entrenador en jefe, según la fuente.

Andrew Berry ofrece información sobre la búsqueda de entrenador en jefe de los Browns

Casi al mismo tiempo que Russini informó la noticia sobre una reunión pendiente entre Harbaugh y los Browns, el gerente general de Cleveland andres berry habló con miembros de los medios sobre la búsqueda de su equipo del ex entrenador en jefe Kevin Stefanski reemplazo.

Los Browns despidieron a Stefanski el primer día de su temporada baja luego de seis años al mando.

«Buscaremos algo diferente a lo que quizás algunas de las otras vacantes tienen en función de, ya sabes, dónde se encuentran como equipo». Berry dijo el sábado, según Daniel Oyefusi de ESPN. «Y algunos buenos entrenadores se adaptarán a nosotros, pero no se adaptarán a los [Tennessee] Titanes. Algunos se ajustarán al [New York] Gigantes, y no necesariamente nos quedarán bien”.

«Pero estamos buscando al líder y al socio adecuados para nuestra situación actual», continuó Berry. «Y tengo mucha confianza en que podremos encontrar a esa persona».

John Harbaugh plantea grandes exigencias a cualquier equipo de la NFL interesado en contratarlo

Si Berry y los Browns creen que Harbaugh encaja con ellos, ciertamente estarían dispuestos a pagar el precio tanto en términos de dinero como de poder que se necesitará para traer al entrenador a Cleveland.

Tony Grossi de ESPN Cleveland informó el viernes se refirió a los “requisitos previos” para que Harbaugh “incluso esté interesado” en uno de los varios puestos vacantes para los cuales es uno de los principales candidatos, y son significativo.

Citando a un experto de la liga, Grossi dijo que Harbaugh está exigiendo un sueldo anual de $20 millones, otros $10 millones para su equipo de asistentes, la última palabra sobre todas las decisiones de personal y la libertad para instalar un gerente general de su elección quien, en este escenario, esencialmente trabajaría para Harbaugh y no al revés.

Si Cleveland hubiera despedido a Berry cuando el equipo se separó de Stefanski la semana pasada, entonces cumplir con los términos de Harbaugh podría ser considerablemente más sencillo. Tal como están las cosas, Berry parece ser un punto clave en la búsqueda de entrenador de los Browns, lo que va en contra de la segunda mitad de la lista de deseos de entrenador antes mencionada de Harbaugh.

Eso significa que Cleveland simplemente está haciendo su debida diligencia al solicitar oficialmente una entrevista con Harbaugh, pero no planea ofrecerle el puesto a menos que algo cambie; o la franquicia cree que puede ofrecerle a Harbaugh una asociación con Berry y luego cumplir con el resto de los requisitos laborales del entrenador ganador del Super Bowl más allá de ese punto conflictivo en particular.