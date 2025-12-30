Los Browns dan buenas noticias sobre la estrella lesionada para la semana 18

En un año en el que los momentos destacados ofensivos fueron pocos, la recepción de touchdown de 28 yardas realizada por marrones ala cerrada Harold Fannin Jr..–resultó que resultó ser el único touchdown del juego–en un pase profundo de Shedeur Sanders en la victoria del domingo por 13-6 sobre el Acereros estará cerca de la parte superior de la lista. El único problema fue que, tan pronto como atrapó y cayó hacia la zona de anotación, Fannin saltó y saltó incómodo, agarrándose el muslo.

Se había vuelto a lesionar por el problema en el tendón de la corva que había surgido por primera vez durante la práctica de la semana anterior. Fannin abandonó el juego y con David Njoku También fuera, los Browns estaban reducidos a Sal Canela haciendo su NFL debutó a los 29 años y el oficial Brenden Bates como ala cerrada.

La lesión de Fannin parecía lo suficientemente difícil como para justificar su exclusión del último partido de temporada en Cincinnati. Pero, dijo el entrenador Kevin Stefanski, ese no será necesariamente el caso, ni para Fannin ni para su compañero novato. Carson Schwesingerque jugó con un fuerte hematoma en el muslo el domingo.

Stefanski dijo: «Todos se están rehabilitando, todos están progresando, no puedo descartar a nadie todavía».

Harold Fannin liderando el camino para las alas cerradas

Fannin es parte de una fuerte clase de novatos de los Browns, una clase que incluye a Schwesinger (el favorito para Novato Defensivo del Año) y Sanders, así como al corredor Quinshon Judkins y Dylan Simpson. Selección de primera ronda Mason GrahamAdemás, ha estado a la altura de sus expectativas.

Pero Sanders y Fannin tienen una buena conexión. Fannin tiene 72 recepciones esta temporada, para 731 yardas y seis touchdowns.

«Obviamente, Harold es una gran parte de nuestra ofensiva y definitivamente un jugador en quien Shedeur confía el fútbol», dijo Stefanski. «Confiamos en todos nuestros muchachos que están ahí e hicimos ajustes durante ese juego sin contar con Harold durante la mayor parte del mismo. Pero definitivamente hay un nivel de comodidad con Harold y los mariscales de campo».

Dijo Sanders, «Sabíamos que al comenzar el juego estaba golpeado, así que no fue muy sorprendente. Tuvimos grandes jugadores en los ‘Hungry Dawgs’, por lo que Sal (Cannella) pudo regresar y mojarse los pies».

Carson Schwesinger de los Browns jugó a través del dolor

Después de la victoria de los Browns sobre los Steelers, Stefanski destacó la determinación mostrada por Schwesinger contra los Steelers, mientras luchaba contra el dolor de su lesión para, como dijo Stefanski, «jugar con una pierna».

Schwesinger hizo nueve tacleadas, la mayor cantidad en el juego.

“Simplemente creo que lo vi durante el juego, haciendo jugadas, esforzándose y tratando de soltarse entre series y ese tipo de cosas”, dijo Schwesinger. «Y es simplemente emblemático del esfuerzo que se hace, lo aprecio y creo que habla bien de él. También se dirige a sus compañeros de equipo».