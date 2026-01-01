Los Browns anuncian malas noticias sobre Myles Garrett antes del final

Cazamariscales superestrella de los Cleveland Browns Myles Garrett no estará al 100% mientras intenta romper el récord de capturas en una sola temporada de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en la semana 18.

Garrett fue agregado al Informe de lesionados de los Browns del jueves por una lesión en la cadera. Fue un participante limitado durante la práctica. Garrett se ha mantenido relativamente sano esta temporada. La única razón por la que ha estado en el informe de lesiones en las últimas semanas fue por un descanso no relacionado con la lesión.

El alcance del problema en la cadera se desconoce en este momento, pero es poco probable que lo mantenga fuera de la final de los Browns. Garrett llega al enfrentamiento del domingo con 22 capturas, apenas media captura menos que el récord de una temporada de la NFL que ostentan conjuntamente Michael Strahan y TJ vatios. El favorito al Jugador Defensivo del Año se mantuvo sin capturas en la victoria de los Browns en la Semana 17 sobre los Acereros de PittsburghOMS dedicó gran parte de su plan de juego para neutralizar su impacto.

«Quiero decir, hasta cierto punto. Siento que estaban más preocupados por mantenerme alejado de Aaron [Rodgers] que conseguir la victoria, y creo que eso es lo que volvió en su contra”. Garrett dijo después del juego..

Coordinador defensivo de los Browns: Myles Garrett en una misión

Después de solicitar un intercambio durante la temporada baja con la esperanza de unirse a un contendiente, Myles Garrett finalmente volvió a comprometerse con Cleveland, firmando un Extensión de contrato por cuatro años y 160 millones de dólares. con los marrones.

En lugar de relajarse después de asegurar su futuro, Garrett ha elevado su juego aún más, logrando uno de los tramos más impresionantes de su carrera.

«Realmente tenía una misión. Cuando firmó ese contrato y se comprometió a regresar, realmente tenía una misión». El coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz, dijo. «Ha estado muy motivado, ha estado tratando de llevar la carga, no tiene miedo de ser el centro de atención. Ha sido un buen líder para nosotros, ha jugado bien la carrera. Sé que toco ese tambor probablemente demasiadas veces, pero estoy muy orgulloso de la forma en que juega la carrera y ha sido un destructor en la ofensiva. Y sólo espero que podamos terminar fuertes y prepararlo para que tenga éxito en este juego también».

Browns y Myles Garrett se enfrentarán a Joe Burrow

mariscal de campo de los bengalíes joe madriguera Sabe que estará firmemente en la mira de Myles Garrett el domingo, pero el pasador de Cincinnati no planea alterar su enfoque para evitar convertirse en la última víctima de Garrett.

«Sí, ciertamente no voy a compensar demasiado de ninguna manera». madriguera dijo. «No voy a hacer todo lo posible para no dejarle conseguir el récord. Y tampoco voy a hacer todo lo posible para dejarle conseguir el récord. Voy a ir a jugar al fútbol».

«Habrá situaciones en las que una captura es el mejor de los malos resultados de esa jugada, y tal vez tome una. Y habrá otras situaciones en las que estoy a punto de ser capturado, y necesito tirarlo a la basura en esa situación. Es un juego tan situacional que no creo que puedas pensar de una manera u otra. Cada jugada es muy diferente».

Garrett anotó dos capturas contra los Bengals cuando los equipos se enfrentaron para abrir el año.