Los Browns anuncian la decisión de Deshaun Watson antes del juego de los Bills

El marrones de cleveland Planeo utilizar todo el tiempo asignado antes de decidir si Deshaun Watson regresará esta temporada.

Watson regresó a la práctica el 3 de diciembre, abriendo la ventana de 21 días de los Browns para activarlo en el roster activo. Esa ventana se cierra la próxima semana y el entrenador en jefe Kevin Stefanski indicó que el equipo tiene la intención de esperar hasta la fecha límite antes de tomar una decisión final.

«Creo que tomaremos esa decisión cuando se cierre la ventana, que creo que será la próxima semana». Stefanski dijo.

Incluso si es activado en la lista de 53 hombres, Watson no será un factor en los planes de mariscal de campo titular de los Browns durante los últimos tres juegos. Cleveland tiene la intención de contratar a Shedeur Sanders para esos enfrentamientos, dándole al novato la oportunidad de evaluar más a fondo su caso como una opción a largo plazo.

Deshaun Watson asume el papel de mentor de los Browns

Watson tiene contrato para la próxima temporada y es probable que permanezca en la plantilla gracias a su Acuerdo garantizado de 230 millones de dólares. Pero los Browns han dicho que también valorarlo como una presencia veterana en la sala de quarterbacks para Sanders y el suplente novato Dillon Gabriel. Watson ha estado activo en las salas de reuniones, al margen y más, dando perspectiva como ex Pro Bowler.

«Deshaun está haciendo más en el campo de práctica», El entrenador de mariscales de campo de los Browns, Bill Musgrave, dijo la semana pasada. «Creo que cada día está haciendo más, y es genial tenerlo allí. Como he hablado, ha sido genial tenerlo en la banca para nuestros jóvenes QB. Fue genial tenerlo allí para Joe (Flacco). Él y Joe tenían una muy buena relación. Por supuesto, estaban luchando entre sí. guerreros que se vieron en la AFC durante esos años. Ha sido un placer tener a Deshaun aquí este año. No sé dónde estaríamos sin él”.

Sin embargo, Watson, de 30 años, dejó en claro a través de su publicación en las redes sociales que documenta su recuperación que quiere volver a ser titular y demostrar que puede ser una opción útil.

«Todos dudan de mí. No todos creen en mí». Watson dijo esta temporada baja. «Todo el mundo no cree que pueda volver a donde estaba. Pero lo sé, y creo en el trabajo que hice, en que creo en mí mismo… Lo sé, seré mucho mejor que antes».

El mariscal de campo de los Browns, Deshaun Watson, puede estar en la mezcla inicial la próxima temporada

Incluso si Watson no participa esta temporada, aún podría ser un factor en los planes de mariscal de campo de los Browns el próximo año como una posible opción puente. Si Cleveland se compromete con Sanders como su respuesta a largo plazo, Watson podría abrir la temporada 2025 como titularsegún Mary Kay Cabot de cleveland.com.

«Incluso si los Browns deciden seguir con Sanders, tendrá que demostrar durante todo el programa de temporada baja que está preparado para ganar en 2026, o los Browns considerarán iniciar con Deshaun Watson hasta que esté listo», dijo Cabot. «Pero el perro novato de Sanders no lo sacó de la carrera por el QB de los Browns del futuro».

Sanders no mira demasiado hacia el futuro. Está concentrado en el enfrentamiento de la Semana 16 de Cleveland en casa contra los billetes de búfalo.