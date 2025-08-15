Los Broncos toman una decisión sobre Bo Nix después de la práctica de la cabeza

Bo nix no jugará en el Broncos de Denver‘Segundo juego de pretemporada, que está en casa contra el Cardenales de Arizona. Entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton anunció la decisión después de la práctica el jueves.

Payton dijo que ni él ni el entrenador en jefe de los Cardenales Jonathan Gannon tendrá su plena asignación de entrantes.

Habrá algunas excepciones, pero Payton excluyó a Nix y varias otras de ese grupo.

«Ni Jonathan ni yo vamos a jugar a los. Payton dijo a los periodistas el 14 de agosto.

«Vamos a presentar realmente dos fases. Los dos, y cuando digo los dos, no lean en [that label]. Básicamente, habrá un grupo en la primera mitad y un grupo en la segunda mitad. Pero su línea de frente, O Line, D Line, QB, Corner, Receptor, voy a sentar a esos tipos, solo por la singularidad de dos de estos [joint practices] en el período de una semana «.

«La próxima semana, voy a jugar esas jugadas de ocho a 10 jugadas y sacarlas», dijo Payton.

«Tengo un plan sobre cómo jugarán en Nueva Orleans, pero eso es lo que puedes esperar entrar en este juego».

Los Broncos vencieron al San Francisco 49ers 30-9 en el abridor de pretemporada después de las prácticas conjuntas, pero Nix fue el único QB de Denver sin un pase de touchdown. Le dijo a equipo de equipo Sutton de Courtland y «Up y AdamsEl anfitrión Kay Adams estaba disgustado con la práctica del martes.

Nix, quien Hizo historia varias veces Como novato, se recuperó para los Broncos el jueves.

Bo Nix toca cabezas en la práctica conjunta de Broncos con Cardenales

Por muchas cuentasNix tuvo su mejor día de práctica en el campamento de entrenamiento de los Broncos el jueves, por DNVR Sports ‘Zac Stevensen esa sesión conjunta con los Cardenales, y llegó solo días después de lamentó su energía.

Apoyador de los Cardenales Mack Wilsonquien, como Nix, proviene de Alabama, elogió el desarrollo de los Broncos QB. Wilson cree que Nix «definitivamente dio el salto del año 2».

«Comparando lo que vi el año pasado con él como novato, y él estaba allí haciendo lanzamientos y cosas sin aspecto». Wilson dijo a los periodistas el 14 de agosto. «Estoy realmente feliz por él, sinceramente. Un tipo que es de Alabama. Yo también soy de Alabama. Entonces, estoy extremadamente orgulloso de ver qué hace el resto de su carrera y cosas así».

Liniero defensivo de los Cardenales Calais Campbell dijo miembros de los medios Ese Nix tiene lo que se necesita.

Stevens dijo que Nix «cortó absolutamente la defensa de los Cardenales en otra publicación Después de la práctica y no estaba solo al alabar al joven QB de los Broncos.

«Después de una salida de pretemporada SO, #Broncos QB Bo Nix brilla en la práctica conjunta con Cardinals». Publicado por Chris Tomasson de la Gaceta de Denver En X. «Lanza la pelota por todo el campo a una multitud de receptores».

Mike Klis de 9News llamado Nix «Sharp» en el día en una publicación en X.

Los entrenadores y ejecutivos rivales intervienen en Bo Nix

Los Broncos cuentan con otra gran temporada de Nix, y las expectativas no solo vienen de adentro. La temporada de novato récord de Nix ha establecido un estándar que muchos ahora esperan que no solo se encuentre, sino que supere la próxima temporada.

Un ex gerente general anónimo cree que Nix fue «afortunado» de tener el apoyo de un «sistema fuerte y una» defensa fuerte «.

El GM dijo que el ajuste es tan fuerte que el sistema podría permitir que Nix supere las expectativas.

«Tiene procesamiento, tiene visión y tiene precisión», dijo el ex GM, Según Mike Sando de The Athletic en un artículo del 14 de agosto que divide a los pasadores de la liga en niveles … «Definitivamente va a ganar. Tiene la oportunidad de elevar».

Un entrenador defensivo anónimo le dijo a Sando que Nix «se ve bastante bien», citando su toma de decisiones con la pelota y diciendo que corre y lanza «mejor de lo que piensas».

Ese entrenador dijo que Nix parece un «buen competidor» que eleva a sus compañeros de equipo.

«Creo que la mayor fortaleza es que es muy móvil y puede mantener los ojos en el campo cuando se mueve», dijo un entrenador ofensivo, según Sando. «Hizo grandes jugadas en movimiento. Dicho esto, estoy siendo generoso con los 2. Ahora tienes gente con cinta adhesiva. Lo único que sé sobre Sean (Payton), no es tonto. Él va a conseguir jugadores allí. No deberían tener una escasez de creadores de juegos».

El entrenador ofensivo comparó a Nix con Comandantes de Washington QB Jayden DanielsLa selección No. 2 en el draft de 2024. Los Broncos seleccionaron a Nix con la 12ª selección.

Ese entrenador también cree que Nix podría mostrar más crecimiento que Daniels desde el año 1 hasta el año 2.

Sando clasificó a Nix 20 en la lista, empatándolo con Seattle Seahawks recién llegado Sam Darnoldy en el tercer nivel de QB.

«Un mariscal de campo de nivel 3 es un titular legítimo, pero necesita un juego de carrera más pesado y/o un componente defensivo para ganar», escribió Sando en el encabezado de la sección. «Una ofensiva de paso de retroceso de menor volumen le conviene mejor».

Nix llevó a los Broncos a una temporada de 10 victorias en 2024, ocupando el sexto lugar en la NFL en intentos de pase.