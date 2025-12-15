Los Broncos se convierten en el primer equipo de la AFC en conseguir un puesto en los playoffs

El Broncos de Denver podría tener lo necesario para llegar hasta el final este año, cuya evidencia más reciente podría ser la más convincente.

Los Broncos consiguieron un lugar en los playoffs por segunda temporada consecutiva con una emocionante victoria por 34-26 sobre uno de los principales contendientes de la NFC en la Empacadores de Green Bay eso demostró que Denver era capaz de hacer un poco de todo.

«Denver ahora ha ganado 11 seguidos», Albert Breer de Sports Illustrated escribió en X. «Tienen marca de 12-2, el único equipo con 12 victorias. Y los Broncos pueden asegurar su campo local hasta los playoffs en Navidad si pueden vencer a los Jags el próximo domingo y luego a KC en el feriado».

Los Broncos tienen otro gran desafío por delante con el jaguares de jacksonville en casa en la Semana 16. Los Jaguars y el entrenador en jefe de primer año, Liam Coen, tienen marca de 10-4 y están en el primer lugar de la División Sur de la AFC solo un año después de tener marca de 4-13 en general.

La semana 15, sin embargo, se centró en los Broncos después de que se convirtieron en el primer equipo de la AFC en conseguir un lugar en los playoffs.

Las redes sociales elogian a los Broncos desvalidos

Quizás la historia más importante de cara al juego contra los Packers fue el hecho de que los Broncos de alguna manera no eran los favoritos en casa contra los Packers, quienes llegaron con una racha ganadora de 4 juegos.

El hecho de que los Broncos consiguieran los playoffs por segundo año consecutivo se produce después de una sequía de playoffs de 9 temporadas, desde 2015 hasta 2023.

“Más largo Broncos Rachas ganadoras en una sola temporada: 13 – 1998, 11 – 2025, 11 – 2012” Dianna Russini del Athletic escribió en X. “Denver es el primer equipo de la AFC en clinch un puesto en los playoffs”.

“Broncos ¡Tome posesión exclusiva del mejor récord de la NFL y asegure su lugar en los playoffs! Futbol JM escribió en X.

“Una racha de once victorias consecutivas, un lugar en los playoffs, la Broncos ¡Simplemente inmejorable!” Los Nuevos 5 escribió en X.

“11 victorias seguidas para clinch un lugar en los playoffs”, NFL El periodista Simon Head escribió en X. «Cosas magníficas».

Nix juega mejor que cualquier QB en la NFL ahora mismo

Ningún jugador en la plantilla de los Broncos jugó mejor que el mariscal de campo Bo Nix, quien podría estar jugando mejor que cualquier mariscal de campo de la NFL en este momento.

Nix jugó quizás el mejor partido de su carrera en la NFL contra los Packers, completando 23 de 34 pases para 304 yardas, 4 touchdowns y ninguna intercepción. Nix ahora tiene marca de 22-9 en general como titular.

“No se puede negar Bo NadaLa grandeza de ahora” Broncos de Denver 365 escribió en X. «Bo Nix ha pasado de ser director de juego a superestrella. Está elevando a su equipo».

«No quiero escuchar nada Bo Nada faltarle el respeto nunca más”. Zack Kelberman de Mile High Huddle escribió en X.

“Tengamos una conversación que herirá el ego de mucha gente: Bo Nada no sólo está en la conversación sobre el MVP, sino que también está por encima de ella”. Broncos durmientes escribió en X.

“Para cualquiera que dude Bo Nadala capacidad de cumplir…. «Asegúrate de ver este juego contra los Packers con mucha atención». ex mariscal de campo de la NFL Chase Daniel escribió en X. «Gran lanzamiento tras gran lanzamiento… Y está haciendo esto contra una defensa legítima de los 5 mejores Packers».

“Gracias Broncos”, escribió el copresentador de Pardon My Take, Big Cat, en X. “Bo Nada Fue increíble”.