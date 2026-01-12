Los Broncos reciben una sorprendente falta de respeto por parte de las probabilidades antes del juego de los Bills

Apenas unos minutos después de que se anunciaran los enfrentamientos de la Ronda Divisional, el Broncos de Denver La falta de respeto apareció de inmediato.

Como señaló NBC Sportsa pesar de ser el sembrado No. 1, tener marca de 14-3 y jugar en casa después de un descanso, los Broncos comenzaron como perdedores por 1.5 puntos contra los billetes de búfalo en la Ronda Divisional el sábado.

Deja que eso se asimile.

Denver se ha ganado el descanso y posee la ventaja de jugar en casa durante los playoffs. Y de alguna manera Las Vegas todavía les falta el respeto.

Como lo expresó sin rodeos un analista: “Es hora de volver a ser los prevalecientes”.

Esa frase resume toda la temporada de los Broncos.

Continúan ganando partidos, acumulando resultados importantes y demostrando que son uno de los mejores equipos de la liga cada semana.

Sin embargo, los fanáticos, los medios y ahora incluso las probabilidades de Las Vegas han seguido dudando de ellos durante todo el año.

Los Broncos tendrán que superar la falta de respeto una vez más, algo que han hecho durante toda la temporada mientras continúan demostrando que quienes dudan están equivocados.

Los cabezas de serie número 1 casi nunca son los menos favorecidos

Si la línea se mantiene, los Denver Broncos serían apenas el cuarto sembrado No. 1 en las últimas cuatro décadas en ser catalogado como desvalido en la Ronda Divisional después de un descanso.

¿Los otros tres? Todos ganaron.

El 2017 Águilas2011 49ersy 1996 panteras Todos eran perdedores a pesar de obtener un descanso y los tres ganaron.

Pero la falta de respeto no ha sido nada nuevo para este grupo de los Broncos.

Denver no era el favorito en casa contra los jefes y empacadores esta temporada y ganó ambos juegos. Buscarán replicar esas actuaciones el sábado.

Lo que hace que esta línea inicial sea aún más desconcertante es que Denver en enero, con la altitud y las condiciones, es considerado uno de los entornos más difíciles de toda la liga.

Desde el inicio de la temporada 2024, Denver ha perdido solo tres partidos en casa y solo uno esta temporada.

Estos números muestran por qué Empower Field se considera una de las ventajas de local más duras de todo el mundo. NFL.

Una revancha de Bills con todo al revés

Hay otra capa en este fascinante enfrentamiento.

El año pasado, los Bills terminaron la temporada de Denver en la ronda de comodines en Buffalo.

Los Broncos aprendieron de esa derrota y dejaron ese juego sabiendo exactamente lo que necesitaban cambiar para volver a estar en esta posición.

Después de la derrota del comodín ante los Bills la temporada pasada, el entrenador en jefe Sean Payton miró alrededor del estadio Highmark al final de la derrota y pensó:

«Necesitamos encontrar una manera de jugar este juego en casa».

Bueno, aquí está. 12 meses después y una oportunidad de redención en su propio terreno.

Esta vez, Buffalo tiene que viajar, Denver tiene el descanso y los Broncos obtienen la multitud, la altitud y la oportunidad de cambiar el guión y silenciar la falta de respeto.

Los Bills son un buen equipo con experiencia en playoffs y que además acaban de conseguir una gran victoria como visitantes en Jacksonville hoy.

Pero la idea de que el cabeza de serie número uno debería abrirse como un perdedor local dice más sobre la percepción que sobre la realidad.

Los Broncos lo han escuchado todo el año y siempre han respondido de la misma manera. Tendrán una oportunidad más de hacerlo.