Los Broncos reciben un mensaje contundente antes de enfrentarse a los Raiders en la semana 10

El Asaltantes de Las Vegas Es poco probable que lleguen a los playoffs con un récord de 2-6 en lo que va de la temporada 2025 de la NFL. Sin embargo, eso no significa que la temporada esté perdida. Los Plata y Negros todavía tienen la oportunidad de concentrarse en desarrollar su talento joven y podrían jugar un papel decisivo en la recta final, comenzando con su juego contra los Broncos de Denver el 6 de noviembre.

Aún así, lograr una victoria sobre su rival de la AFC Oeste no será fácil para Las Vegas. La ofensiva de los Raiders podría estar luchando cuesta arriba toda la noche contra una implacable presión sobre los mariscales de los Broncos. Denver encabeza la NFL con 40 capturas de equipo, lo que significa que el mariscal de campo veterano Geno Smith probablemente enfrentará una gran presión durante todo el juego.

A pesar de que los Broncos son el mejor equipo, con su récord de 7-2, el ex esquinero de Denver, Aqib Talib, advierte a su ex equipo que no tome a los Raiders a la ligera, considerando que cuando se trata de juegos divisionales, los récords están fuera de la ventana.

«Es casi un juego de trampa» Talib dijo en el último episodio de “No Lie Zone”. “Podrías pasarlos por alto. Son un mal equipo; [a] Viene el equipo 2-6, pero sigue siendo Pete Carroll, y sigue siendo un juego de rivalidad. Siguen siendo los Raiders. Ellos [are] Siempre voy a venir a jugar contigo pase lo que pase.

«Primero, tenemos que manejar ese negocio. Será una semana corta. Será una pelea de perros. Vamos a tener que ganar esa m… en el último cuarto. No me importa cuál sea su récord».

Los Raiders también están siendo advertidos sobre la fiebre de pases de los Broncos

Denver no es el único equipo que recibe una advertencia antes del enfrentamiento divisional en “Thursday Night Football”. En la edición del 4 de noviembre de “On Further Review”, El ex receptor abierto de los Raiders, James Jones, compartió sus pensamientos sobre lo que Las Vegas puede anticipar al enfrentar la presión sobre los mariscales de los Broncos.

«Cuando tienes una presión sobre el mariscal de campo que puede perseguir al mariscal de campo, eso les hace saber a los backs defensivos que, oye, el mariscal de campo tiene dos segundos para lanzar este balón, lo que significa que no consiguió «Tenemos que abandonar las cosas», dijo Jones. «Podemos sentarnos en las rutas. Podemos apostar porque sabemos que tenemos la presión sobre el pasador que puede perseguir al mariscal de campo.

«Y eso es muy, muy peligroso porque cuando estás planeando un juego para una presión de pase como ésta, no puedes tener demasiados retrocesos de siete o cinco pasos. El balón tiene que salir rápido de las manos del mariscal de campo. Tienes que establecer un juego terrestre».

La posible estrategia de los Raiders para vencer la fiebre de pases de los Broncos

Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, existen estrategias para contrarrestar la presión sobre los mariscales de los Broncos, lo que ayuda a explicar sus dos derrotas hasta ahora. Además, Denver sólo ha vencido por poco al Tejanos de Houston, Jets de Nueva Yorky Gigantes de Nueva Yorkdemostrando que es posible crear enfrentamientos difíciles contra ellos.

«Va a ser clave que los Raiders se mantengan por delante», añadió Jones. “Y lo que quiero decir con eso es que consiguió para permanecer en tercero y tres, tercero y cuatro. No podemos estar en tercera y 10 y en tercera y nueve y dejar que estos pases se metan las orejas hacia atrás y persigan a Geno Smith, porque cualquier cosa que pensemos sobre nuestra línea ofensiva, esta línea defensiva lo ha hecho con todas las líneas ofensivas que han jugado este año.

«Son unos siete delanteros realmente buenos. Por lo tanto, vamos a tener que asegurarnos de tener un plan no sólo para proteger sino también para sacar rápidamente este balón de las manos de Geno Smith».