Los Broncos incorporan al Pro Bowler y al ex-Chargers Playmaker para el juego de los Texans

El Broncos de Denver anunció que ellos hicieron la muy esperada e histórica decisión de agregar al veterano Pro Bowler y reciente incorporación como agente libre, el ala cerrada Marcedes Lewisa su plantilla activa para el día del partido contra el Tejanos de Houston.

Sin embargo, no se detuvieron ahí, agregando un reemplazo para un All-Pro lesionado.

Los Broncos incluso llamaron la atención por lo que no hicieron, en una no decisión que tiene implicaciones importantes.

Los Broncos agregan a Marcedes Lewis a la lista de Gamday

Lewis firmó con el equipo de práctica de los Broncos esta semana en medio de una lesión en Nate Adkins. él se convertirá el jugador de mayor edad en la historia de los Broncos y el ala cerrada de mayor edad en NFL historia, para jugar cuando salga al campo en la Semana 9 contra los Texans.

El veterano de 6 pies 6 pulgadas es un bloqueador sólido y aún puede ser una amenaza en la zona roja como opción auxiliar para el mariscal de campo. bo nix.

entrenador en jefe de los broncos Sean Payton ofreció grandes elogios a Lewis.

«Es alguien a quien sigues su carrera, y sabía que había estado entrenando. Sé que está en gran forma y es un tremendo bloqueador. Creo que no quieres que te atrapen donde, hombre, tiene que ser gigante. Así que lo trajimos para entrenar. Lo trajimos a nuestro equipo de práctica. Me alegro de que esté aquí. Es un tremendo líder. Estoy ansioso por que ustedes estén cerca de él. Así que, buen primer día». Payton dijo a los periodistas el 31 de octubre.

“Ha estado en la liga por bastante tiempo, donde los informes han sido increíbles en cualquier lugar donde haya estado; Jacksonville, Bahía Verde, chicago. Por eso es bueno tenerlo aquí”.

Lewis estará detrás Evan Engrama y Adam TrautmanEl ala cerrada más completa de los Broncos.

Payton señaló que la longevidad de Lewis es «inusual» y un testimonio de la ética de trabajo en su vigésima temporada en la NFL. Los Broncos también tienen Lucas Krullaunque también está lidiando con una lesión que requirió cirugía en su pie.

Los Broncos reemplazan a Marvin Mims con el ex creador de juego de los Chargers

Además de Lewis, los Broncos también elevaron al ex Cargadores de Los Ángeles receptor abierto y hombre de retorno Michael Bandy de su equipo de práctica. Bandy, agente libre no reclutado en 2021, se encuentra en su tercera temporada con los Broncos.

No ha jugado un partido de temporada regular desde la temporada 2023 con los Broncos.

Bandy ayudará a los Broncos en el juego de vuelta con el regresador All-Pro Marvin Mims debido a una conmoción cerebral.

Mims es más abajo en el orden jerárquico que el suyo de pie en la tabla de profundidad como sugeriría el WR2 de los Broncos. Pero Nix y compañía también lo extrañarán en ese sentido, como una amenaza profunda y un jugador de gadgets versátil.

Bandy ha atrapado 10 de 21 objetivos para 89 yardas, iniciando dos de los 12 juegos de su carrera.

La no decisión de los Broncos podría ‘dar grandes frutos’

Con Lewis y Bandy uniéndose al roster activo, la decisión de los Broncos de no colocar a Adkins o Cama Surtain II sobre RI tiene las implicaciones más significativas, particularmente con este último.

«Ahora es oficial lo que se ha estado filtrando esta semana: no habrá colocación de IR para CB Pat Surtain II (pectoral) o TE Nate Adkins (rodilla)», Parker Gabriel del Denver Post publicó en X el 1 de noviembre. “Tendré que ocupar los dos lugares en la lista, pero dará sus frutos en la mente de los #Broncos si cada uno regresa antes del 30 de noviembre a las Washington o antes”.

Según Mike Klis de 9NewsEl descanso de los Broncos en la Semana 12 fue un «factor».

Los Broncos buscarán reemplazar a Surtain internamente, con una selección de quinta ronda de 2023 Kris Abrams o novato, selección número 20 en general Jahdae Barron contra los Texans a medida que se acerca la fecha límite para realizar cambios.