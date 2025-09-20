Los Broncos hacen una llamada final a Dre Greenlaw, Pro Bowler vs Chargers

El Broncos de Denver tendrá que esperar al menos una semana más antes de que finalmente puedan ver su $ 31.5 millones de inversión en linebacker Dre Greenlawquien se une a su compañero de temporada baja, ala cerrada Evan Engramcomo no gos para la inclinación del domingo contra el Chargers de Los Ángeles.

A 0-2 y buscando cierta consistencia, los Broncos necesitan todas las manos en la cubierta.

Desafortunadamente, el dúo de Broncos de alto precio está en tendencia en diferentes direcciones que se dirigen a un concurso crítico de la semana 3.

Los Broncos obtienen una actualización alentadora sobre Dre Greenlaw

Los Broncos enumeraron a Greenlaw entre los descartados para el partido del domingo en el informe de lesiones del viernes. Era de esperar la decisión, dada la primera San Francisco 49ers Star no ha practicado desde agosto. Greenlaw está navegando por su segunda lesión en quads desde que se unió a Denver.

La línea de tiempo exacta de estado de Greenlaw para devolución sigue sin estar claro, pero hay alguna razón para la esperanza.

Según el Luca Evans del Denver Post, «una fuente describió a Greenlaw como ‘día a día'».

Los Broncos pudieron firmar a Greenlaw en un contrato relativamente barato debido a su historial de lesiones, que ahora se aunía. Greenlaw se ha perdido múltiples juegos en todas las seis temporadas anteriores de la NFL. Entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton expresó poca preocupación por este problema.

«Sentimos que está en nuestro horario», Payton dijo a los periodistas El 17 de septiembre, cuando se le preguntó por qué los Broncos decidieron no colocar a Greenlaw en una de las listas de reserva. «Pasamos tiempo en eso, porque es un poco nebuloso en relación con la lesión, y eso es todo lo que diré».

Payton ha decidido permanecer en las heridas, sobre las cuales las preocupaciones se extienden más allá de Greenlaw en la inclinación de los Chargers.

Evan Engram continúa una tendencia preocupante

Al igual que Greenlaw, Engram firmó con los Broncos en medio de un extenso historial de lesiones, que también parece menos halagador a la luz de su Dos años y $ 23 millones. También como Greenlaw, Evans no pudo registrar tanto como una sesión de práctica limitada durante la semana.

Anunciado como una adición dinámica potencialmente alteradora para el juego para Bo nix Y el juego aéreo de los Broncos, Engram estaba limitado por su uso antes de que las lesiones comenzaran rápidamente a montar.

Engram entró en la Semana 2 con un lesión en la pantorrilla Pero jugó contra el Colts de Indianápolis.

Entró en la semana 3 con un lesión de espaldaLo cual es una nueva lesión notable para el dos veces Pro Bowler. Sin embargo, Payton dijo que las lesiones de Engram no han afectado su tiempo de juego cuando está activo.

«Creo que probablemente sea demasiado temprano para decir [how Engram has played]» Payton dijo a los periodistas el 19 de septiembre. «Ciertamente, jugará un papel importante para nosotros.

«Dos juegos en, es [too early to tell]. «

Broncos Clear All-Pro Duo

No hubo escasez de buenas noticias para los Broncos, a pesar de los desarrollos tremendamente desafortunados con Engram y Greenlaw.

El equipo despejó a cinco jugadores, cuatro de los cuales comenzarán contra los Chargers.

Apoyador Justin Strnad Actualizado a una práctica completa el viernes después de que una lesión en el pie lo limitó a principios de semana. Se une Alex singletonquien fue un participante completo durante toda la semana, como reemplazo de Greenlaw.

Broncos ILB Alex Singleton en su compañero ILB Justin Strnad continúa aprovechando sus oportunidades ⬇️ 🗣️ «Está jugando muy bien». pic.twitter.com/zbj90elydp – Usted 850 AM y 94.1 FM (@Koacolado) 8 de septiembre de 2025

Los Broncos también borraron el apoyador externo Nik Bonitto y compañero ex All-Pro, Safety Talk Hunt.

Tendrán ala cerrada y a tiempo parcial Nate Adkinstambién.

Todo eso es alentador ya que los Broncos buscan recuperarse contra un enemigo formidable, pero Engram y Greenlaw fueron traídos por una razón. Sus ausencias son grandes para los Broncos en una coyuntura temprana crítica de la temporada.