Los Broncos firman a Marcedes Lewis con Roser de 53 hombres en medio de movimientos

El Broncos de Denver hizo un ajuste tardío a la luz de una lesión persistente a uno de sus contribuyentes habituales, lo que resultó en Marcedes Lewis uniéndose a la lista de 53 hombres.

Lewis ha sido miembro del equipo de práctica de los Broncos desde octubre.

El jugador de 41 años, que está en su cuarto equipo en una carrera de 20 años, debería tener una transición más suave que la mayoría para una recta crítica para los Broncos, con quienes ya ha atraído la atención nacional esta temporada.

Los Broncos firman a Marcedes Lewis para una lista de 53 hombres

Lewis fue titular para los Broncos en la Semana 10 contra los Asaltantes de Las Vegas en “Thursday Night Football” como una de sus elevaciones esta temporada.

Esa transacción fue un factor notable en la decisión de los Broncos.

«Según la fuente, los Broncos están contratando al veterano TE Marcedes Lewis para su lista de 53 hombres». Mike Klis de 9News informó en X el 6 de diciembre. “Lewis, que ya era un líder del vestuario y un excelente bloqueador, había agotado sus tres ascensos en el equipo de práctica”.

Lewis, que ha ganado 64,5 millones de dólares en su carrera, por encima de la gorraTenía un contrato de 315.000 dólares con el equipo de práctica de los Broncos.

El veterano no ha cogido ningún pase ni siquiera dibujó un objetivo oficial en lo que va de temporada.

Sin embargo, fue la selección general número 28 del draft de 2006 por parte de la jaguares de jacksonvilley Pro Bowler para esa organización en 2010. También tiene una línea de 437-5,115-30 para una carrera que incluye períodos con el Osos de chicago y el Empacadores de Green Bay.

La medida también se produce en medio Nate Adkins se perdió su quinto juego consecutivo. Agregar a Lewis a la lista de 53 hombres del equipo de práctica no estuvo exento de cierto riesgo para los Broncos.

Los Broncos reemplazan a Garret Wallow por Jordan Turner

A hacer espacio para lewis En la plantilla de 53 hombres, los Broncos tuvieron que separarse de otro jugador y se decidieron por el apoyador Garret Wallow. Sin embargo, dado que los dos no juegan en la misma posición, los Broncos tomaron la decisión correspondiente para compensar la pérdida de Wallow.

“Con la renuncia de Wallow, los Broncos están elevando el ILB Jordán Turner» Klis informó en una publicación separada en X el 6 de diciembre. «Necesitamos cuerpo LB para equipos especiales».

Wallow tiene 5 tacleadas en total en siete juegos esta temporada, pero el movimiento es más notable para Turner.

«El LB Jordan Turner de los #Broncos obtuvo hoy su tercera y última elevación al equipo de práctica para el partido del domingo en Las Vegas», Chris Tomasson del Denver Gazette publicado en X el 6 de diciembre. «Es un candidato para ser contratado y avanzar a la lista de 53 hombres. Un verdadero hallazgo para los Broncos después de que llegó al minicampamento de novatos como jugador de prueba».

Turner tiene 3 paradas combinadas en sus dos apariciones con los Broncos esta temporada, que consiguió apoyador Alex Singleton en la Semana 13 después de una ausencia de un juego (y dos semanas) debido a una cirugía para extirpar un crecimiento testicular canceroso.

Los Broncos se acercan a su máxima fuerza

Incluso sin Adkins, los Broncos se están acercando a su plena salud. Mantienen la esperanza de que el corredor titular JK Dobbins podrán regresar para la postemporada, muy probablemente si llegan al Super Bowl.

Sin embargo, los Broncos pueden tener una oportunidad más realista de conseguir al guardia izquierdo titular. Ben poderes antes de que el calendario llegue a 2026.

Todo ha estado tranquilo hasta ahora, pero el momento tendría sentido.

«El guardia izquierdo de los Broncos, Ben Powers, sigue al día con su rehabilitación después de sufrir un desgarro en el bíceps el 5 de octubre en Filadelfia, someterse a una cirugía y ser puesto en IR», Tomasson informó en una publicación en X el 4 de diciembre. «Ha habido continuas esperanzas de que Powers regrese en diciembre, pero no se ha determinado cuándo podría ser designado para regresar de IR».

Más inmediatamente, Lewis y los Broncos buscarán la décima victoria consecutiva del equipo contra los Raiders en la Semana 14.