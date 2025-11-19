Los Broncos envían un mensaje después de que Pat Bryant recibe un aviso de la NFL

El Broncos de Denver han visto sus Los jóvenes creadores de juego asumen roles protagónicos. en momentos críticos esta temporada, y uno de ellos, Pat Bryantllamó la atención de la NFL después de su actuación contra el Jefes de Kansas City en la semana 11.

Bryant, la selección general número 74 del draft de 2025, llegó en medio de elevadas comparaciones.

Y aunque ha tomado tiempo, Bryant ha visto un tremendo repunte en producción durante las últimas cuatro semanas para los Broncos, quienes cuentan con el mejor récord en el NFL en 92 entrando a su descanso.

Pat Bryant genera mensaje de los Broncos después del aviso de la NFL

“¡WR @PatBryant está nominado para el premio al Novato de la Semana de @NFL!” el Broncos publicados on X el 18 de noviembre, instando a los fans a “felicitar” al joven informándose y “votando” por él.

DenverBroncos.comAric DiLalla, de Aric DiLalla, la calificó como “la actuación más productiva de su joven carrera”, señalando que Bryant “lideró a todos los receptores de los Broncos en recepciones en la victoria del domingo por 22-19 sobre los Chiefs, con agarres, convirtiéndolos en 82 yardas.

Bryant tuvo una atrapada crítica de 48 yardas para preparar la anotación, y cuatro de sus atrapadas fueron para primeros intentos.

Bryant se enfrenta a una dura competencia por parte de sus compañeros creadores de juego novatos que también fueron nominados para sus presentaciones de la Semana 11.

El otros nominados son apoyadores Carson Schwesinger (marrones de cleveland) y Cody Simón (Cardenales de Arizona), corredores Bhayshul Tuten (jaguares de jacksonville) y TreVeyon Henderson (Patriotas de Nueva Inglaterra).

panteras de carolina receptor Saludos McMillan es el último contendiente que Bryant debe vencer.

Bryant tiene 15 recepciones para 231 yardas y 1 touchdown esta temporada. Sin embargo, tiene una línea de 10-185-1 en 15 objetivos en los últimos cuatro partidos.

DiLalla destacó que el corredor novato de los Broncos rj harveyla selección general número 60 de la clase, ganó el premio por su esfuerzo de 3 TD en la Semana 8 contra el vaqueros de dallas. Sin embargo, Eddie Real (2008) es el último receptor de los Broncos en ganarlo.

Para Bryant, esta es la recompensa de lo que el entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton ha dicho todo el tiempo.

Sean Payton siempre estuvo drogado con Pat Bryant

Payton comparó a Bryant al ex Santos de Nueva Orleans estrella miguel tomáslo cual el novato de los Broncos agradeció y dejó en claro que quería labrarse su propio carril.

Sin embargo, la afinidad de Payton por Bryant iba más allá de las comparaciones superficiales.

«Hay pequeñas cosas que estamos entrenando. Pero te gusta lo que ves. Me gusta lo que veo. Y entonces, él es duro. Y mira, hay cosas que… inmediatamente te das cuenta de estos muchachos, y eso es bueno o excelente. Eso es entrenar. Pero entrevístelo, esté cerca de él. Es muy importante para él». Payton dijo a los periodistas siguiente minicampamento obligatorio en junio.

«Yo diría que ese es probablemente el caso de muchos de estos jóvenes. No es un accidente. Hay un perfil que estamos buscando. Y no siempre es fácil. A veces eso requiere más viajes y visitas. Pero estamos buscando un perfil determinado».

Payton nombró a Bryant al elogiar a Harvey antes del enfrentamiento de la Semana 11 de los Broncos contra los Chiefs, diciendo que estaban «viendo a Pat Bryant crecer frente a nuestros ojos».

Bryant puede continuar con su fuerte actuación en la Semana 13 contra el Comandantes de Washington.