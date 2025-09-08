Los Broncos enfrentan preocupaciones ‘serias’ sobre Evan Engram: ‘Cruel’

El Broncos de Denver Ponga una prensa de la cancha completa para firmar al ala cerrada del agente libre preciado y dos veces Pro Bowl Pro Bowl Evan EngramPero ya han experimentado el riesgo de una inversión tan potencialmente gratificante.

Engram hizo un debut retrasado en la victoria de los Broncos sobre la Titanes de Tennessee en la semana 1.

También hizo una salida temprana, lo que subraya por qué la selección ex No. 23 del draft de 2017 por el Gigantes de Nueva York está en su tercer equipo en las últimas cinco temporadas.

Los broncos pierden a Te Evan Engram por lesión vs Titans

Luca Evans del Denver Post señaló que Engram se unía a un nuevo compañero de equipo y compañero de recogida de agente libre de temporada baja, apoyador Dre Greenlawcomo un riesgo de lesiones que se ha convertido en una realidad para los Broncos.

Engram tuvo tres recepciones para 21 yardas en cuatro objetivos en más de dos trimestres.

«Se necesitaron las tres cuartas partes para que surjan lesiones graves para surgir alrededor de dos de las adiciones veteranas de agentes libres más importantes de los Broncos». Evans escribió el 7 de septiembre. «Fue un desarrollo cruel en una fea victoria de la Semana 1, la ofensiva de pase de Denver ya chocó antes de la salida de Engram. Cruel, también, que sucedió con Engram haciendo la cosa, operando como una válvula de seguridad para el quarterback Bo nix Para mover las cadenas, eso llevó a Denver a firmarlo en primer lugar «.

«Denver probablemente lo jugará de manera conservadora con el jugador de 31 años si la lesión en la pantorrilla es grave, ya que el ala cerrada viene con un historial de lesiones», escribió Evans. «Jugó solo nueve juegos en 2024 después de desgarrar su labrum. Los Broncos ya están en otro veterano recién llegado clave en el apoyador Dre Greenlaw, quien no jugó el domingo en medio de una batalla continua con una lesión cuádruple».

Zac Stevens de DNVR Broncos informó En X, ese Engram tenía su casco en la línea lateral de los Broncos después de la lesión, pero nunca volvió a entrar en el juego.

El uso de Evan Engram llama la atención

Incluso antes de caer, Engram era una fuente de intriga en su debut en la temporada regular. No comenzó, lo cual fue la atención desde que firmó un Contrato de dos años y $ 23 millones con los Broncos en la agencia libre después del cortejo del mariscal de campo Bo Nix durante su reclutamiento.

Contos cerrados Adam Trautman y Lucas Curlque son bloqueadores más grandes y superiores que Engram, comenzó en el aspecto de 12 personas de los Broncos.

Sin embargo, Engram reemplazó a Krull en el campo en la segunda jugada ofensiva de Denver de Scrimmage.

Evan Engram tuvo una tasa de instantánea en la primera mitad del 44%, detrás de Adam Trautman (53%), Marvin Mims (59%) y Troy Franklin (78%) Courtland Sutton al 100% – Jacob Gibbs (@jagibbs_23) 7 de septiembre de 2025

Engram recibió su primer objetivo en la segunda posesión de los Broncos, atrapando un pase de 5 yardas de NIX que puso a los Broncos en una situación manejable de tercera oportunidad. Luego, las cosas pasaron de lento a mal, con Engram dejando el juego temprano.

Los Broncos también estaban sin ala cerrada Nate AdkinsLa luz de la luna de la OMS como un fullback, en el concurso, destacando cuán agotados están los Broncos con la lesión de Engram.

El reproductor de draft de la séptima ronda novato, el jugador del programa de la ruta internacional podría beneficiarse de la lesión de Evan Engram

Si Engram se ve obligado a perder el tiempo, los Broncos podrían enfrentar una decisión en el ala cerrada, con solo dos jugadores sanos en la posición. Adkins está dejado de lado después de someterse a una cirugía de tobillo, pero los Broncos no lo colocaron en ninguna de las listas de reserva, lo que podría ser una buena señal.

Los broncos podrían recurrir a su escuadrón de prácticadonde tienen 2025 selección de draft de séptima ronda Caleb lohner y compañero de novato y prospecto internacional Patrick Murtagh.

Promedio de separación vs. titanes: Courtland Sutton: 1.9 YardsMarvin Mims Jr: 3.0 Yardstroy Franklin: 2.1 Yardsevan Engram: 3.9 yardas Otro número de adormecedor de tu mejor chico pic.twitter.com/bbgdodx1ij – Jordan López (@jordantlopez) 8 de septiembre de 2025

Lohner fue un jugador de baloncesto durante la mayor parte de su carrera universitaria y sigue siendo crudo.

Murtagh nunca ha jugado en un juego de temporada regular, pero ha pasado tiempo con el Leones de Detroit (2023) y Jaguars de Jacksonville (2024) en su carrera. Si eso no es suficiente para los Broncos, la agencia libre o, aún más drásticamente, un comercio podría ser su único recurso.