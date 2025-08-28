Los Broncos dan una actualización alentadora sobre los 2 veces Mims de la NFL NFL

Los Broncos de Denver no van a superar toda una temporada sin lidiar con algunos problemas de lesiones, así no es la forma en que funciona la NFL.

Lo que les gustaría evitar, si es posible, es no tener todas las manos en Deck para el primer partido de la temporada regular contra los Titanes de Tennessee en Denver el 7 de septiembre.

Eso fue amenazado esta semana cuando se produjo noticias de una lesión en la ingle a 2 veces especialista en retorno de la NFL All-Pro, Marvin Mims, con el entrenador en jefe Sean Payton terminando varios días de retorcio a mano cuando habló con los medios el 28 de agosto.

«No hay lesiones graves por #Broncos‘ Marvin Mims » Luca Evans del Denver Post escribió en su cuenta oficial X «.Sean Payton dice que volverá a la práctica el lunes. Dejó la práctica ayer con una lesión en la ingle «.

Si bien MIMS ha sido un jugador de equipos especiales clave en las últimas 2 temporadas, debería tener un papel ampliado en la ofensiva en 2025, ya que los receptores abiertos de los Broncos no tienen una opción WR2 o WR3 establecida detrás de Courtland Sutton, algo que MIMS podría ser este año.

Mims llamó al ‘mejor jugador gadget’ de la NFL

Bill Barnwell de ESPN Llamado el «mejor jugador de gadgets» de la NFL por su capacidad para hacer tantas cosas y hacerlas bien.

Mims fue una selección de segunda ronda (No. 63 en general) por los Broncos fuera de Oklahoma en el 2023 Draft de la NFL.

«Pensando en la idea clásica de un jugador de gadgets de menor tamaño que se mueve alrededor de la formación para prosperar, atrapa todo tipo de pases cerca de la línea de scrimmage y crea grandes obras de teatro con la pelota en sus manos, me viene a la mente Mims», escribió Barnwell el 19 de junio. «Al igual que muchos jugadores de gadgets de los últimos años, agrega valor en los equipos especiales: fue el primer equipo de Barnwell en un hombre de regreso de 2024, un hombre nflfet, un tope de 2024. yardas por regreso de despeje «.

La temporada de ruptura podría estar de barril

Si está buscando al jugador en la lista de Denver, es más probable que tenga una temporada de ruptura, podría ser mims Después de ganar los honores All-Pro y Pro Bowl como especialista en regreso sus primeras 2 temporadas.

Los MIMS podrían estar listos para dar el siguiente paso como un punto focal de la ofensiva de los Broncos. Mostró vislumbres de su potencial jugando receptor abierto con 30 recepciones para 503 yardas y 6 touchdowns en 2024.

Ha habido rumores sobre dar a Mims una gran parte de los toques desde el año pasado, cuando los Broncos lucharon por encontrar armas ofensivas fuera del mariscal de campo Bo nix y receptor abierto líder Sutton de Courtland.

«Los MIMS pueden manejar ese árbol de ruta que golpea rápida, pero también proporciona una amenaza explosiva muy necesaria». David Kenyon de Bleacher Report wrote on Sept. 14, 2024. “He averaged a team-high 17.1 yards per catch as a rookie last season. Denver coach Sean Payton really didn’t ask rookie QB Bo Nix to push the ball downfield in Week 1. The reality is Mims’ presence alone will not demand respect from defenses, too. For opponents to truly take Nix seriously as a passer, however, the Broncos must find those moments to al menos Tengo la intención de tomar un tiro profundo. MIMS es la mejor opción para eso «.